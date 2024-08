Il Ministero della Salute ha lanciato un allarme per le prossime giornate di Ferragosto, segnalando ben 22 città italiane da “bollino rosso” a causa delle elevate temperature. Oggi, 19 città sono già sotto questo livello di allerta massima, con la situazione destinata a peggiorare nelle prossime 48 ore.

Le Città Più a Rischio

Attualmente, le città da bollino rosso includono Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste e Verona. Queste aree stanno sperimentando temperature estremamente elevate, con potenziali rischi per la salute pubblica, soprattutto per anziani, bambini e persone con patologie croniche.

A partire da domani, 14 agosto, e per il giorno di Ferragosto, altre tre città – Bari, Venezia e Viterbo – passeranno da bollino arancione a rosso, portando il totale delle città a massimo rischio a 22.

Bollino Arancione e Giallo

Oggi, Bari, Venezia e Viterbo sono segnalate con bollino arancione, che indica un rischio meno grave ma comunque significativo per la popolazione. Tuttavia, queste città si uniranno alla lista rossa nei prossimi giorni.

Le uniche cinque città fortunate che manterranno un livello di allerta inferiore, con bollino giallo, sono Catania, Civitavecchia, Messina, Pescara e Reggio Calabria. Qui, le temperature saranno più miti, almeno relativamente, sia oggi che durante i prossimi giorni festivi.

Raccomandazioni per la Popolazione

Con l’allerta massima in così tante città, il Ministero della Salute raccomanda di adottare misure preventive per ridurre i rischi associati al caldo estremo. Si consiglia di evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata, di mantenersi idratati e di prendersi cura delle persone più vulnerabili.