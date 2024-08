Un tragico incidente ha scosso la comunità di Palma Campania questa mattina all’alba. Gaetano Pascariello, 43 anni, ha perso la vita in un maxi-tamponamento tra due furgoni avvenuto tra lo svincolo dell’A30 a Nola e quello dell’A1. Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora sotto indagine, ma è chiaro che il destino ha voluto che il viaggio quotidiano di Gaetano si trasformasse in un dramma irreparabile. Pascariello, che lavorava duramente per guadagnarsi da vivere, stava viaggiando con un amico ambulante verso un mercato nel Casertano, come era solito fare. Purtroppo, questo tragitto consueto si è rivelato fatale. Le squadre di emergenza, giunte prontamente sul luogo dell’incidente, hanno lavorato per estrarre Gaetano dalle lamiere, ma per lui non c’era nulla da fare. È deceduto sul colpo, lasciando un vuoto incolmabile tra chi lo conosceva.

In città, Gaetano era una figura conosciuta e rispettata. La notizia della sua scomparsa ha gettato tutti nello sconforto, come testimoniano i tanti messaggi di cordoglio e ricordi affettuosi che stanno affiorando in queste ore. La Palmese Calcio, squadra locale di cui Gaetano era un tifoso accanito, ha espresso il proprio dolore in un comunicato ufficiale: “Una tragedia che ha sconvolto tutti noi, un giorno triste per tutti quelli che ti conoscevano, ragazzo educato, sportivo e appassionato. Partecipiamo commossi al dolore della famiglia Pascariello. Buon viaggio, Gaetano, ci mancherai.”

Questo evento drammatico mette in luce quanto possa essere fragile la vita e quanto sia importante apprezzare ogni singolo momento. Gaetano Pascariello era conosciuto per la sua dedizione al lavoro e per il suo amore per la vita. La sua assenza lascia un vuoto non solo tra i suoi cari ma in tutta la comunità di Palma Campania, che oggi si stringe in un abbraccio collettivo per ricordare un uomo che ha fatto della semplicità e dell’onestà i suoi tratti distintivi.

Le autorità continuano a indagare sulle cause dell’incidente, cercando di far luce sulle dinamiche che hanno portato a questa tragedia. Nel frattempo, la comunità si prepara a dare l’ultimo saluto a Gaetano, un uomo che, nonostante le difficoltà della vita, ha sempre affrontato le sue giornate con il sorriso e la forza d’animo che lo caratterizzavano.

In un momento così doloroso, Palma Campania si unisce nel ricordo di un figlio della città, un amico e un tifoso.