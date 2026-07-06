Daniele morto dopo il trapianto multiorgano: ha lasciato una lettera

Un messaggio che oggi, dopo la sua scomparsa, assume il valore di una testimonianza profonda di resilienza, legame familiare e umanità

La storia di Daniele Cacciapuoti, 32 anni, originario di Qualiano, si è conclusa dopo mesi di lotta in terapia intensiva, seguiti a un delicato trapianto multiorgano eseguito all’ospedale di Torino lo scorso febbraio. Il giovane, affetto da una rara patologia congenita nota come “organi a specchio”, aveva affrontato l’intervento con la speranza di poter superare una condizione clinica complessa e gravemente invalidante. Daniele è però deceduto la scorsa settimana, dopo circa cinque mesi di ricovero in terapia intensiva. Prima dell’operazione, in un momento di grande consapevolezza e fragilità, aveva scelto di scrivere una lettera indirizzata ai suoi familiari e agli amici più cari, da aprire soltanto nell’eventualità di un esito negativo dell’intervento.



Nei giorni successivi al decesso, su richiesta della famiglia, il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, ha deciso di condividere pubblicamente il contenuto della lettera sui social, definendolo un messaggio di amore, coraggio e gratitudine.



Nelle sue parole, scritte poco prima di entrare in sala operatoria, Daniele esprimeva la speranza che nessuno avrebbe mai dovuto leggerle. Eppure, consapevole della gravità della sua condizione, affidava a quelle righe i suoi ultimi pensieri: l’affetto profondo per la sua famiglia, la paura dell’intervento, ma anche la forza trovata nel legame con i suoi cari durante il difficile percorso di cura.



Nel testo, il giovane raccontava anche il senso di lontananza vissuto durante il trasferimento a Torino e la consapevolezza maturata in quel periodo riguardo al valore degli affetti familiari. Si scusava per il timore di essere stato un peso, ribadendo invece di aver sempre percepito amore e vicinanza costante da parte dei suoi familiari, che definiva il suo “porto sicuro”.



La lettera si chiudeva con parole di grande intensità emotiva, in cui Daniele lasciava idealmente un pezzo del suo cuore a ciascuno dei suoi cari, come ultimo gesto di amore e riconoscenza.



Un messaggio che oggi, dopo la sua scomparsa, assume il valore di una testimonianza profonda di resilienza, legame familiare e umanità.