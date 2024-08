Il Bonus Scuola 2024-25 rappresenta una misura di sostegno economico per le famiglie in difficoltà economica con figli in età scolastica e per cui bisogna rispettare determinati requisiti. Questo contributo è gestito ed erogato dalle Regioni o dai Comuni di residenza e può assumere diverse denominazioni, come bonus libri scuola, voucher scuola, borsa di studio, o bonus caro-scuola. Vediamo in dettaglio come funziona, quali sono i requisiti, e come richiederlo.

Requisiti per Accedere al Bonus Scuola 2024-25

Il requisito principale per accedere al Bonus Scuola è il possesso di una certificazione ISEE in corso di validità, che attesti la fascia reddituale della famiglia. L’importo del bonus e i dettagli specifici variano a seconda della Regione o del Comune di residenza, ma l’ISEE è sempre un fattore determinante.

I requisiti del bonus scuola regione per regione

Lombardia: Il programma “Dote Scuola” prevede quattro diverse tipologie di sostegno per studenti dai 3 ai 21 anni, tra cui il Buono Scuola per la copertura delle rette di iscrizione e frequenza, Sostegno Disabili, Buono Materiale didattico, e anche un premio per gli studenti meritevoli. Gli importi variano in base all’ISEE familiare e al grado di istruzione, con contributi che vanno da 300 a 2.000 euro.

Emilia Romagna: Le famiglie con ISEE inferiore a 40.000 euro possono ottenere fino a 3.600 euro per figlio a partire dal secondo figlio.

Piemonte: Il Voucher Scuola, riservato alle famiglie con ISEE inferiore a 26.000 euro, può essere utilizzato per le rette delle scuole paritarie o per l’acquisto di materiale didattico e libri di testo.

Veneto: Il contributo copre le spese di iscrizione e frequenza per studenti con disabilità o con spese superiori a 200 euro. L’ISEE familiare deve essere inferiore a 40.000 euro (60.000 euro per studenti con disabilità).

Toscana: Il “Pacchetto scuola AS 2024-25” è gestito dai Comuni e offre un contributo tra 130 e 300 euro per famiglie con ISEE non superiore a 15.748,78 euro.

Lazio: Il Bonus Libri, gestito dai Comuni, è destinato agli studenti della scuola secondaria di 1° e 2° grado con un ISEE inferiore a 15.493,71 euro.

Umbria: La Borsa di Studio varia da 150 a 400 euro, in base al grado scolastico e alla frequenza scolastica, per famiglie con ISEE fino a 25.000 euro.

Puglia: Le famiglie con ISEE inferiore a 11.000 euro (14.000 euro per famiglie numerose) possono richiedere il Bonus Scuola entro il 31 luglio 2024.

Calabria: Il Voucher “IOSTUDIO” è riservato agli studenti delle scuole superiori con ISEE inferiore a 9.000 euro, con borse di studio tra 150 e 500 euro.

Sicilia: Il Bonus Libri prevede la fornitura gratuita o semi-gratuita di libri di testo per le famiglie con ISEE fino a 10.632,94 euro.

Come Richiedere il Bonus Scuola

Per richiedere il Bonus Scuola 2024-25, è necessario presentare la domanda al Comune o alla Regione di residenza entro le scadenze stabilite nei bandi locali. La richiesta deve includere:

La certificazione ISEE aggiornata;

La documentazione richiesta dal bando (es. attestazione di frequenza scolastica, ricevute di pagamento delle rette, ecc.).

Ogni Regione o Comune pubblica sul proprio sito istituzionale le modalità di presentazione delle domande, le scadenze, e le informazioni specifiche sui requisiti.

Il Bonus Scuola 2024-25 rappresenta un importante strumento di supporto per le famiglie in difficoltà economica e per chi ne ha i requisiti. Per accedere a questi benefici, è fondamentale monitorare i bandi pubblicati dalle proprie amministrazioni locali e rispettare le scadenze per la presentazione delle domande. Verifica attentamente i requisiti e le modalità di accesso per non perdere l’opportunità di ottenere questo sostegno economico.