Il sistema pensionistico italiano è spesso oggetto di critiche da parte dei cittadini, principalmente a causa delle difficoltà economiche che si riflettono sull’aumento delle pensioni. Tuttavia, esiste una possibilità poco conosciuta che può permettere di ottenere una pensione supplementare, migliorando così la propria situazione economica in pensione.

Il Problema degli Assegni Pensionistici

Molti pensionati si lamentano del fatto che il loro assegno pensionistico non sia sufficiente a coprire le spese quotidiane, soprattutto in rapporto al costo della vita. Anche se è comprensibile che l’assegno pensionistico non possa essere pari allo stipendio percepito durante la vita lavorativa, ci si aspetta comunque che esso sia congruo rispetto al lavoro svolto e alle esigenze di vita e che si conti sull’aumento delle pensioni.

La Soluzione: La Pensione Supplementare e l’aumento delle pensioni

Pochi sanno che esiste la possibilità di ottenere una pensione supplementare, semplicemente presentando una richiesta. Questa opportunità è regolamentata dall’articolo 5 della legge 1338/1962 e può rappresentare un notevole vantaggio economico per i pensionati.

Cos’è la Pensione Supplementare e come richiedere l’aumento delle pensioni?

La pensione supplementare è una prestazione aggiuntiva che può essere richiesta da coloro che hanno versato contributi a più gestioni previdenziali nel corso della loro vita lavorativa. Negli ultimi anni, è sempre più comune che i lavoratori cambino impiego o abbiano più lavori contemporaneamente, accumulando così contributi in diverse posizioni assicurative. In questi casi, una sola pensione potrebbe non essere sufficiente, rendendo necessaria la richiesta di una pensione supplementare.

Requisiti per Ottenere l’aumento delle pensioni

Per poter accedere alla pensione supplementare, è necessario soddisfare alcuni requisiti specifici:

Titolarità di una Pensione di Vecchiaia: La pensione supplementare può essere richiesta solo da chi è già titolare di una pensione a carico di gestioni esclusive.

Età Pensionabile: La pensione supplementare può essere erogata solo al compimento dell’età pensionabile di vecchiaia, che è di almeno 67 anni.

Cessazione dell’Attività Lavorativa: È necessario aver cessato l’attività professionale al momento della richiesta della pensione supplementare.

Come Presentare la Domanda per l’aumento delle pensioni

Per ottenere la pensione supplementare, è sufficiente inviare una domanda all’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale). L’erogazione della prestazione supplementare inizia dal mese successivo a quello in cui viene presentata la richiesta.

Vantaggi della Pensione Supplementare

Ottenere una pensione supplementare può rappresentare un grande vantaggio economico per i pensionati, poiché permette di sommare gli importi derivanti da diverse gestioni previdenziali, aumentando così l’assegno pensionistico complessivo.

Il sistema pensionistico italiano, pur con le sue criticità, offre alcune opportunità poco conosciute che possono migliorare significativamente la situazione economica dei pensionati. La pensione supplementare è una di queste opportunità, e conoscere i requisiti e le modalità per richiederla può fare la differenza nella vita di molti pensionati. Se pensi di avere i requisiti necessari, non esitare a informarti ulteriormente e a presentare la tua domanda per ottenere una pensione supplementare.