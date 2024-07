L’estate 2024 si preannuncia costosa per gli italiani in cerca di vacanze, con aumenti significativi che colpiscono diversi settori cruciali. Secondo uno studio diffuso oggi dal Codacons, i “prezzi pazzi” che caratterizzano le vacanze estive di quest’anno rischiano di mettere a dura prova i portafogli degli viaggiatori.

Aumenti dei costi di trasporto e pedaggi

Partiamo dalle autostrade: da oggi, le tariffe del Telepass subiranno un incremento notevole. L’offerta Base passerà da 1,83 a 3,90 euro al mese (+113%), la Easy da 2,50 a 4,64 euro al mese (+85,6%), e la Plus da 3 a 4,90 euro al mese (+63,3%). Anche i pedaggi e i parchimetri hanno subito un aumento del 2,1% su base annua.

Voli nazionali e internazionali

I costi dei biglietti aerei nazionali sono aumentati del 24,4% in un solo mese, mentre quelli internazionali del 7,3%. Per i treni, l’incremento è stato del 9,3% rispetto al 2023. Per i voli verso le principali località di mare italiane ed estere nella settimana centrale di agosto, si registra un aumento medio del 20% rispetto all’anno scorso.

Alloggi: prezzi in forte aumento

Gli alloggi, compresi hotel, case vacanze, b&b e altre strutture ricettive, hanno visto un incremento dei listini compreso tra il 15% e il 25% nelle principali località italiane per il mese di agosto. Questo è dovuto anche all’adozione di “prezzi dinamici”, simili a quelli applicati per i voli, che aumentano automaticamente in base alla domanda.

Stabilimenti balneari e altre attrazioni

I rincari degli stabilimenti balneari sono stati più contenuti, dell’ordine del 5% ad agosto, mentre parchi, musei e giardini hanno visto un aumento del 2,1% nell’ultimo mese.

Sorprese costose

Il monitoraggio del Codacons ha evidenziato cifre sorprendenti per alcuni soggiorni estivi esclusivi: una settimana per due persone in una villa a Positano può arrivare a costare 77.504 euro, mentre a Pula il costo raggiunge i 63.307 euro e a Taormina 37.492 euro per una villa. Per chi mira a destinazioni più esotiche, i prezzi dei voli possono raggiungere picchi incredibili: da Roma a Port Moresby, in Papua Nuova Guinea, si può arrivare a spendere fino a 19.640 euro, mentre per Honiara o Apia si superano i 15.000 euro a tratta.