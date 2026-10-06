Violento schianto in Campania: un morto e due feriti

Dopo l’incidente è stato necessario interrompere temporaneamente la circolazione sulla corsia

È di una vittima e due persone ferite il bilancio del grave incidente avvenuto questa mattina lungo la strada statale 372 “Telesina”, nel territorio di Pietravairano, in provincia di Caserta.Lo scontro si è verificato al chilometro 8,300 e ha coinvolto una vettura e un mezzo pesante. L’impatto ha avuto conseguenze drammatiche per una delle persone coinvolte, mentre altre due sono rimaste ferite.Dopo l’incidente è stato necessario interrompere temporaneamente la circolazione sulla corsia in direzione Caianello, così da permettere ai soccorritori di intervenire in sicurezza e consentire le operazioni necessarie per liberare e mettere in sicurezza la carreggiata.La gestione della viabilità è stata quindi modificata nel tratto interessato: al momento il traffico procede a senso unico alternato, con possibili rallentamenti per gli automobilisti in transito.Sono in corso gli interventi per ripristinare le normali condizioni di sicurezza e consentire la riapertura completa della strada. Restano da chiarire le cause e l’esatta dinamica dello schianto.