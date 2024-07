Buone notizie per chi riceve pensioni basse e che avranno una mensilità in più: oggi, primo luglio, insieme alla rata della pensione, riceveranno anche la quattordicesima mensilità. Questo beneficio è riservato ai pensionati con redditi inferiori a due volte il trattamento minimo, ovvero 15.563,86 euro annui, e che abbiano compiuto almeno 64 anni. Inoltre, grazie alla clausola di salvaguardia per chi ha almeno 25 anni di contributi versati, il limite di reddito sale fino a 16.067,86 euro.

Chi può beneficiare della quattordicesima mensilità

La somma aggiuntiva è destinata ai pensionati che soddisfano determinate condizioni di reddito e di età:

Età: devono avere compiuto 64 anni.

Reddito: devono avere un reddito individuale annuo inferiore a 15.563,86 euro (o fino a 16.067,86 euro con la clausola di salvaguardia).

La clausola di salvaguardia assicura che, se il reddito complessivo individuale annuo è superiore a 1,5 volte o a 2 volte il trattamento minimo ma inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo venga comunque corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Gli importi della quattordicesima mensilità

Gli importi variano in base agli anni di contributi versati e al reddito del pensionato:

Meno di 15 anni di contributi (18 anni per gli autonomi):

Reddito fino a 1,5 volte il trattamento minimo: 437 euro.

Reddito tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo: 336 euro.

Tra 15 e 25 anni di contributi (18 e 28 anni per gli autonomi):

Reddito fino a 1,5 volte il trattamento minimo: 546 euro.

Reddito tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo: 420 euro.

Oltre 25 anni di contributi (28 anni per gli autonomi):

Reddito fino a 1,5 volte il trattamento minimo: 655 euro.

Reddito tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo: 504 euro.

Determinazione del reddito

Per la determinazione del reddito, rileva solo il reddito individuale del titolare, che comprende la pensione stessa e i redditi di qualsiasi natura, ad eccezione di:

Trattamenti di famiglia.

Indennità di accompagnamento.

Reddito della casa di abitazione.

Trattamenti di fine rapporto e competenze arretrate.

Pensioni di guerra.

Indennità per i ciechi parziali.

Indennità di comunicazione per i sordomuti.

Conclusione

La quattordicesima mensilità rappresenta un aiuto importante per i pensionati meno abbienti, fornendo un sostegno economico aggiuntivo. Con questa misura, si riconosce l’importanza di supportare coloro che, dopo anni di contributi, si trovano con redditi bassi. Un intervento significativo che contribuisce a migliorare la qualità della vita di molti pensionati.