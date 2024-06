Con l’arrivo del Cedolino di Luglio, alcuni pensionati Inps potranno finalmente beneficiare della tanto attesa Quattordicesima mensilità, pagamenti di un contributo extra, riservato a chi possiede determinati requisiti, che contribuirà a rendere l’importo finale della pensione più consistente rispetto al solito. Un aiuto significativo per affrontare le spese estive e migliorare il proprio tenore di vita.

Pagamenti Inps Naspi Luglio 2024: Tempistiche e Requisiti

La Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è un sostegno economico riservato a chi perde involontariamente il lavoro. Le situazioni che danno diritto alla Naspi includono il licenziamento per giustificato motivo, dimissioni per giusta causa (come il mancato pagamento delle ultime retribuzioni), il periodo di maternità, e la risoluzione consensuale proposta dal datore di lavoro.

I pagamenti della Naspi vengono effettuati mensilmente dall’Inps, entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento. Pertanto, la disoccupazione di Luglio 2024 coprirà i 30 giorni di Giugno 2024.

Per ricevere correttamente la Naspi, è necessario:

Recarsi al centro per l’impiego entro 15 giorni dall’invio della domanda e presentarsi alle convocazioni.

Comunicare il modello Naspi Com lavoro autonomo in caso di attività di lavoro autonomo occasionale o di importo inferiore a 4800 euro, oppure per iscritti alla gestione separata Inps.

Dichiarare, tramite il modello Naspi Com, di essere ancora disoccupato per ricevere gli ultimi 30 giorni di pagamento.

Comunicare il reddito presunto dell’anno in corso per i lavoratori autonomi o gli iscritti alla gestione separata Inps entro il 31 gennaio e il reddito effettivo entro il 31 marzo.

L’anno scorso, i pagamenti iniziarono il 10 luglio 2023. Le date ufficiali di pagamento della Naspi per il 2024 dovrebbero seguire lo stesso calendario, con accrediti previsti entro la prima metà del mese.

Trattamento Integrativo su Naspi a Luglio 2024

Il trattamento integrativo sulla Naspi, conosciuto anche come ex Bonus Renzi, ammonta a 100 euro e viene riconosciuto ai lavoratori dipendenti e ai disoccupati in Naspi e Dis-Coll. Dopo la pausa di gennaio, gli accrediti sono ripresi a febbraio. Lo scorso anno, il pagamento dell’ex Bonus Renzi iniziò il 14 luglio 2023.

Carta Acquisti Luglio 2024: Quando Caricano?

La Carta Acquisti dell’Inps, con una ricarica bimensile di 80 euro, è destinata alle famiglie con minori di 3 anni e ai nuclei familiari con over 65 che rispettano determinati requisiti economici ed a luglio ci saranno i pagamenti. A febbraio 2024, dopo l’acquisizione del nuovo ISEE, è avvenuta la prima ricarica. Il contributo di luglio 2024, che coprirà anche il mese di agosto, dovrebbe seguire l’esempio dell’anno precedente, con l’accredito previsto per il 24 luglio.

Assegno Unico Luglio 2024: Le Date dei Pagamenti Inps

L’assegno unico e universale, introdotto a marzo 2022, ha sostituito i vecchi assegni familiari e le detrazioni fiscali per i figli a carico fino ai 21 anni di età. Per luglio 2024, i pagamenti sono previsti dal 17 al 19 luglio, mentre i nuovi richiedenti che hanno presentato domanda a maggio 2024 riceveranno l’accredito tra il 20 e il 31 luglio.

Assegno di Inclusione Luglio 2024: Le Tempistiche

Chi ha presentato domanda per l’assegno di inclusione entro il 30 maggio 2024, riceverà il primo pagamento dal 15 luglio 2024, previa conferma dell’accoglimento della domanda. Gli attuali beneficiari dell’assegno di inclusione vedranno la ricarica a partire dal 26/27 luglio 2024, con la possibilità di prelevare gli importi in base alla data di disposizione dell’Inps.

Il mese di luglio 2024 si presenta ricco di novità e supporti economici per pensionati, disoccupati e famiglie con tanti pagamenti Inps. Dalla quattordicesima mensilità ai vari sussidi e bonus, questi contributi rappresentano un aiuto prezioso per molti italiani, contribuendo a rendere più gestibili le spese quotidiane e migliorando il benessere economico di numerose famiglie.