Non tutti i pensionati aventi diritto percepiscono la quattordicesima mensilità nel mese di luglio, un Bonus che parte da 327 euro. Alcuni devono attendere fino a dicembre, ricevendo, per di più, un importo ridotto. Questo avviene per coloro che soddisfano i requisiti per il diritto alla quattordicesima mensilità nel corso dell’anno, precisamente a partire da agosto. Nessuna discriminazione, quindi, ma solo il rispetto di regole precise.

Requisiti per la Quattordicesima Mensilità

Per ottenere la quattordicesima mensilità, il bonus da 327 euro per i pensionati è necessario soddisfare tre requisiti principali:

Essere titolari di pensione: Sono escluse le prestazioni assistenziali, ma è inclusa la pensione di reversibilità.

Aver compiuto 64 anni.

Avere un reddito inferiore a due volte il trattamento minimo.

Chi soddisfa questi requisiti entro il 31 luglio dell’anno di riferimento (o entro il 30 giugno per i pensionati della gestione pubblica) riceve la quattordicesima con la pensione di luglio. Se i requisiti vengono raggiunti successivamente, ma comunque entro la fine dell’anno, il pagamento avviene a dicembre.

Chi Deve Aspettare Dicembre

Coloro che compiono i 64 anni dopo il 1° agosto o che maturano il diritto alla pensione dopo questa data devono attendere dicembre per ricevere la quattordicesima, purché soddisfino il requisito reddituale. L’importo della quattordicesima in questi casi è ridotto e calcolato in base al numero di mesi in cui i requisiti sono stati soddisfatti, dunque il bonus pensionati in questo caso è di 327 euro.

Calcolo della Quattordicesima Mensilità

Per avere diritto all’importo pieno della quattordicesima, i requisiti devono essere soddisfatti al 1° gennaio dell’anno di riferimento. Chi acquisisce il diritto alla pensione o compie 64 anni dopo il 1° gennaio, riceve un importo proporzionato ai mesi in cui i requisiti sono stati soddisfatti.

La formula di calcolo è la seguente:

Importo Quattordicesima / 12

×

Numero di Mesi in cui i Requisiti sono Soddisfatti

Importo Quattordicesima / 12×Numero di Mesi in cui i Requisiti sono Soddisfatti

Ad esempio, chi compie 64 anni a dicembre riceverà 1/12 della quattordicesima, mentre chi diventa pensionato ad agosto avrà diritto a 5/12.

Esempi di Calcolo

L’importo della quattordicesima varia in base a diversi fattori, come la gestione di competenza del pensionato, gli anni di contributi versati e il reddito percepito. Vediamo alcuni esempi pratici:

Gestione Privata ed Enpals: Un pensionato che matura i requisiti ad agosto con un reddito inferiore a 11.672,89 euro e oltre 25 anni di contributi (28 per i lavoratori autonomi), avrà diritto a circa 272 euro per 5 ratei (da agosto a dicembre).

Gestione Pubblica: Un pensionato che matura i requisiti a dicembre avrà diritto a circa 327 euro per 6 ratei (da luglio a dicembre).

Caso Specifico: Un pensionato che compie 64 anni a settembre 2024, con un reddito annuo di 10.000 euro e 20 anni di contributi, avrebbe diritto a un importo pieno di 546 euro. Tuttavia, riceverà solo 182 euro, corrispondenti a quattro mensilità, in base alla formula di calcolo.

La quattordicesima mensilità rappresenta un beneficio importante per i pensionati, ma è soggetta a regole precise che ne determinano l’importo e il momento di erogazione come nei casi descritti il bonus è da 327 euro. Chi soddisfa i requisiti più tardi nell’anno deve attendere dicembre e riceve un importo ridotto, proporzionale ai mesi in cui i requisiti sono stati soddisfatti.