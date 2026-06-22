Addio Cristian, dolore per il bimbo di 10 anni investito in minimoto

Scattato l'allarme, è stato richiesto anche l'intervento dell'eliambulanza nella speranza di trasferire il piccolo in una struttura ospedaliera

Una tragedia immensa ha sconvolto il Vallo di Lauro, dove un bambino di appena 10 anni, Cristian Romano, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo la strada che collega i comuni di Lauro e Moschiano. Il piccolo si trovava in sella a una minimoto e stava percorrendo il tratto stradale seguito a breve distanza dal padre, che viaggiava a bordo di un'autovettura. Per cause ancora in corso di accertamento, il bambino è rimasto coinvolto in un violento impatto con una Jeep. Le sue condizioni sono apparse immediatamente disperate agli occhi dei primi soccorritori intervenuti sul posto.



Scattato l'allarme, è stato richiesto anche l'intervento dell'eliambulanza nella speranza di trasferire il piccolo in una struttura ospedaliera specializzata nel più breve tempo possibile. Tuttavia, nonostante i tentativi di soccorso e le manovre effettuate dal personale sanitario, per Cristian non c'è stato nulla da fare. Il suo cuore ha smesso di battere poco dopo l'incidente.



La tragedia si è consumata in uno dei tornanti della strada che collega Lauro a Moschiano, un tratto particolarmente delicato sul quale ora si concentrano le indagini dei carabinieri. I militari della Compagnia di Baiano stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto, raccogliendo testimonianze e acquisendo ogni elemento utile alle verifiche investigative.



Tra gli accertamenti disposti dagli inquirenti vi è anche l'analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire indicazioni decisive per chiarire la sequenza dei fatti e le eventuali responsabilità.



La salma del bambino è stata trasferita presso la sala mortuaria dell'ospedale Moscati di Avellino, dove resterà a disposizione dell'Autorità Giudiziaria in attesa delle decisioni della Procura della Repubblica di Avellino.



La notizia della morte di Cristian Romano ha provocato profondo dolore nelle comunità del comprensorio. In particolare a Moschiano, paese d'origine del piccolo, dove il sindaco Sergio Pacia si è recato sul luogo dell'incidente subito dopo la tragedia. Il primo cittadino ha annunciato che nel giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino, in segno di partecipazione al dolore della famiglia e dell'intera comunità.



L'intero territorio del Vallo di Lauro resta sotto shock per una perdita che ha colpito profondamente cittadini, istituzioni e quanti conoscevano il bambino e i suoi familiari.