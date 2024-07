Il Bonus 100 euro a luglio, noto anche come trattamento integrativo INPS, rappresenta un importante sostegno per i lavoratori agricoli dipendenti che rientrano nei requisiti previsti. Ecco un chiarimento su come viene gestito questo beneficio per i lavoratori agricoli:

Chi Ne Ha Diritto

Il Bonus 100 euro a luglio spetta ai lavoratori agricoli dipendenti che soddisfano i seguenti criteri:

Lavorano presso aziende agricole, cooperative agricole o aziende di commercio.

Non superano un reddito annuo ai fini IRPEF di 15.000 euro.

Modalità di Erogazione

Lavoratori con Rapporto Continuativo: Per i lavoratori che hanno un rapporto di lavoro continuativo, il Bonus è anticipato mensilmente dal datore di lavoro e successivamente conguagliato con l’INPS. L’importo effettivo può variare leggermente da mese a mese a seconda dei giorni lavorati.

Percettori di Disoccupazione Agricola: Gli operai agricoli che alternano periodi di lavoro con periodi di disoccupazione indennizzata dall’INPS possono ricevere il trattamento integrativo annualmente. Questo viene erogato dall’INPS tramite un conguaglio che avviene di solito entro dicembre dell’anno successivo. In alcuni casi, come indicato, il conguaglio potrebbe avvenire anche a luglio, a condizione che il lavoratore abbia inviato la dichiarazione dei redditi (Modello 730) e abbia indicato il datore di lavoro come sostituto d’imposta.

Importo e Frequenza di Erogazione

L’importo del Bonus 100 euro da luglio ammonta fino a 1.200 euro all’anno, quindi 100 euro al mese.

Il conguaglio avviene in base ai giorni effettivamente lavorati e può essere leggermente inferiore a 100 euro mensili a causa delle variazioni nel numero di giorni lavorati.

Procedura per i Percettori di Disoccupazione Agricola

Se il lavoratore agricolo ha diritto alla disoccupazione agricola e ha inviato il Modello 730 con il datore di lavoro come sostituto d’imposta, potrebbe ricevere il conguaglio del trattamento integrativo anche a luglio, oltre che a dicembre/gennaio.

È essenziale che il lavoratore abbia un rapporto di lavoro in corso nel mese di luglio e abbia seguito la procedura corretta indicando il datore di lavoro nel Modello 730.

In sintesi, il Bonus 100 euro rappresenta un importante supporto per i lavoratori agricoli dipendenti, contribuendo a integrare il reddito e migliorare la sicurezza economica di chi lavora nel settore agricolo. La corretta comunicazione e l’adempimento delle procedure richieste sono fondamentali per garantire l’accesso a questo beneficio.