La commissione Attività produttive della Camera dei Deputati sta attualmente esaminando un progetto di legge proposto dalla Lega che mira a introdurre incentivi significativi per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica nel triennio 2023-2025, ed ecco spuntare un Bonus da 200 euro. Questa iniziativa non solo mira a ridurre le bollette energetiche delle famiglie italiane, ma anche a promuovere il recupero e il riciclo degli elettrodomestici obsoleti, con l’obiettivo di stimolare il settore dell’elettronica e degli elettrodomestici.

Obiettivi chiave del progetto

Il progetto di legge proposto dalla Lega si concentra quindi su tre obiettivi principali:

Riduzione delle bollette energetiche: Promuovere l’acquisto di elettrodomestici ‘green’ aiuterà le famiglie a ridurre i costi energetici, grazie alla maggiore efficienza dei nuovi apparecchi.

Recupero e riciclo degli elettrodomestici obsoleti: Incentivare il ritiro e il corretto smaltimento degli elettrodomestici vecchi contribuirà a migliorare l’efficienza complessiva dell’uso delle risorse e a ridurre l’impatto ambientale ed ecco a cosa punta il Bonus da 200 euro.

Sostegno al settore dell’elettronica e degli elettrodomestici: Favorire l’acquisto di nuovi elettrodomestici stimolerà il mercato interno, fornendo un impulso economico alle aziende del settore.

Dettagli degli incentivi proposti

Secondo la proposta di legge, le famiglie potranno beneficiare di un contributo pari al 30% del costo di acquisto degli elettrodomestici ‘green’, con un limite massimo di 100 euro per ogni apparecchio. Questo importo massimo sarà raddoppiato a 200 euro per le famiglie con un Isee inferiore a 25.000 euro, rendendo l’incentivo più sostanziale per chi si trova in condizioni economiche più disagiate.

Le categorie di elettrodomestici coperte dall’incentivo includono:

Lavatrici e lavasciuga di classe energetica non inferiore alla classe A.

Lavastoviglie di classe C.

Frigoriferi e congelatori di classe D.

È importante notare che il contributo del 30% è disponibile per l’acquisto di un solo elettrodomestico per ciascuna delle categorie sopra elencate, con l’obiettivo di massimizzare l’impatto dell’incentivo.

Coperture finanziarie e prospettive future

La proposta di legge prevede l’istituzione di un fondo nel bilancio del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Il presidente della commissione Attività produttive, Alberto Luigi Gusmeroli, ha espresso ottimismo moderato riguardo alla reperibilità delle risorse necessarie per finanziare gli incentivi, indicando la possibilità di iniziare con cifre più contenute se necessario.

Il progetto di legge proposto dalla Lega rappresenta un passo significativo verso la promozione dell’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale attraverso l’incentivazione all’acquisto di elettrodomestici ‘green’. Se approvato, questo provvedimento potrebbe non solo beneficiare le famiglie italiane, ma anche contribuire alla ripresa economica del settore dell’elettronica e degli elettrodomestici, facendo fronte a una serie di sfide attuali e future legate all’ambiente e alla sicurezza energetica.