Non sempre l’Assegno Unico è sufficiente per coprire tutte le spese relative ai figli, come quelle per l’asilo nido, le cui rette possono essere molto elevate. Per questo motivo, molti comuni italiani hanno deciso di offrire un supporto economico alle famiglie con bambini piccoli. Tra questi, il Comune di Castelfidardo ha recentemente annunciato l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di assegnazione di voucher per l’anno educativo 2024/2025.

Questi voucher, destinati a coprire parzialmente i costi di frequenza degli asili nido e dei centri per l’infanzia privati accreditati, mirano a facilitare la conciliazione tra esigenze lavorative e familiari. L’iniziativa si basa sul Regolamento Comunale per l’erogazione di voucher, approvato con la Delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 16 luglio 2013 e successivamente modificato con la Delibera n. 12 del 20 marzo 2017 e agisce laddove non può l’Assegno Unico per i figli.

Requisiti per l’Accesso al Voucher

Per accedere al voucher, le famiglie devono soddisfare i seguenti requisiti:

Residenza nel Comune di Castelfidardo.

Presenza di almeno un bambino di età compresa tra 3 e 36 mesi iscritto per il periodo settembre 2024-luglio 2025 a una struttura accreditata.

Possesso di un ISEE valido non superiore a € 26.000,00.

Modalità di Presentazione della Domanda

Le domande devono essere compilate utilizzando il modulo predisposto e corredate dai seguenti documenti:

Dichiarazione ISEE in corso di validità.

Fotocopia di un documento di identità del richiedente.

Dichiarazione del legale rappresentante dell’asilo nido o centro infanzia attestante l’iscrizione, la frequenza e il costo mensile applicato.

Dichiarazione di non incorrere nel divieto di cumulabilità tra il voucher comunale e altri benefici simili.

Le domande devono essere presentate entro le 12:30 del 26 luglio 2024, tramite PEC all’indirizzo comune.castelfidardo@pec.it o consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune di Castelfidardo. Le domande incomplete o pervenute oltre il termine non saranno accettate come del resto avviene anche per lo stesso Assegno Unico destinato ai figli.

Assegnazione e Valore del Voucher

La presentazione della domanda non garantisce automaticamente l’assegnazione del voucher, che sarà erogato mensilmente, per un massimo di undici mesi, su presentazione di fattura o documento attestante il pagamento del costo di frequenza. Dopo la scadenza dei termini, verrà stilata una graduatoria basata sui dati dichiarati e sui criteri del Regolamento comunale. I voucher saranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse disponibili, e le famiglie non ammesse costituiranno una lista d’attesa.

Il valore del voucher dipende dal costo di frequenza e dall’ISEE. Il costo mensile di frequenza è fissato in € 310,00 per il part-time e € 450,00 per il tempo pieno. Il contributo sarà calcolato secondo le modalità approvate dal Consiglio Comunale.

L’iniziativa del Comune di Castelfidardo rappresenta un importante sostegno per le famiglie, contribuendo allo sviluppo, alla cura e all’educazione dei bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi. Questo tipo di supporto economico è fondamentale per garantire che tutti i bambini abbiano accesso a strutture di qualità, indipendentemente dalle condizioni economiche delle loro famiglie.