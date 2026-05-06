Terrore a Nola, linciaggio per un sorpasso

Le forze dell’ordine sono ora al lavoro per individuare i componenti del gruppo e chiarire tutti i dettagli

Scene di violenza estrema nella notte del 3 maggio a Nola, dove un semplice sorpasso si è trasformato in un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Secondo quanto ricostruito, anche grazie alle immagini di videosorveglianza, un gruppo di giovani avrebbe bloccato la strada a un automobilista subito dopo la manovra. I ragazzi, scesi dai propri veicoli, avrebbero circondato l’auto nel tentativo di aggredire il conducente, dando vita a momenti di autentico terrore.

Per evitare il peggio, l’uomo alla guida ha reagito con prontezza: prima ha inserito la retromarcia, poi ha accelerato riuscendo a farsi largo e a fuggire, urtando anche uno dei veicoli degli aggressori pur di aprirsi una via di uscita.

Sull’episodio è intervenuto anche il deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha condannato duramente quanto accaduto. “Siamo di fronte a una violenza inaudita – ha dichiarato – non è possibile rischiare un linciaggio per un sorpasso. Questi comportamenti dimostrano un totale disprezzo per le regole e per la vita umana”.

Il parlamentare ha inoltre fatto sapere di aver trasmesso i filmati alle autorità competenti, affinché i responsabili vengano identificati e perseguiti. “Serve un controllo costante del territorio e tolleranza zero contro chi semina paura”, ha aggiunto.

Le forze dell’ordine sono ora al lavoro per individuare i componenti del gruppo e chiarire tutti i dettagli dell’accaduto. Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale e sulla crescente aggressività sulle strade.