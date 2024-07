Gli assegnatari della “Carta Dedicata a Te”, un’iniziativa di sostegno economico per le famiglie italiane con reddito basso, sono gestiti dall’INPS e dalle autorità comunali. Ecco una guida completa su come funziona questo processo, chi ne ha diritto e cosa è possibile acquistare con la carta.

Come sono Scelti i Beneficiari?

La “Carta Dedicata a Te” è una carta prepagata con un credito di 500 euro, destinata ai nuclei familiari con un ISEE 2024 non superiore a 15.000 euro che ha già degli assegnatari. Tuttavia, la semplice soglia di reddito non garantisce automaticamente l’assegnazione della carta. Data la disponibilità limitata, l’INPS elabora una graduatoria annuale basata sulle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) presentate per il calcolo dell’ISEE.

I criteri di priorità includono:

Nuclei con almeno un componente nato entro il 31 dicembre 2010, ordinati per:

Indicatore ISEE crescente

Data di nascita dei tre componenti più giovani

Numero totale dei componenti (almeno tre persone)

Nuclei con almeno un componente nato entro il 31 dicembre 2006, con gli stessi criteri di priorità.

I restanti posti in graduatoria si basano sul numero dei componenti della DSU (almeno tre persone), seguendo sempre l’indicatore ISEE crescente e la data di nascita dei tre componenti più giovani.

Verifica e Conferma degli assegnatari della Carta Dedicata a Te

Il 23 luglio 2024, l’INPS comunicherà ai Comuni un primo elenco dei vincitori. Tuttavia, sarà compito dei Comuni verificare e confermare i nominativi, assicurandosi che non vi siano incompatibilità. L’elenco definitivo dei beneficiari verrà pubblicato dalle autorità comunali entro il 23 agosto 2024. I cittadini potranno consultare il sito del proprio Comune di residenza per verificare se sono stati selezionati.

Comunicazione e Ritiro della Carta

Gli assegnatari riceveranno una notifica per posta che lo informerà del beneficio della Carta Dedicata a Te e lo inviterà a ritirarla presso l’ufficio postale designato. Questo processo garantisce che ogni assegnazione avvenga in modo trasparente e ordinato.

Requisiti di Esclusione

Alcuni nuclei familiari non sono idonei per la “Carta Dedicata a Te”, indipendentemente dall’ISEE. Se un membro del nucleo beneficia di una delle seguenti prestazioni, non sarà possibile ricevere la carta:

Assegno di inclusione o altre misure di sostegno sociale e lotta alla povertà

NASPI e indennità di disoccupazione (DIS-COLL)

Indennità di mobilità

Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito

Cassa integrazione guadagni (CIG) e altre forme di integrazione salariale per disoccupazione involontaria

Utilizzo della Carta

Il credito di 500 euro della carta può essere utilizzato per acquistare vari beni di prima necessità, tra cui:

Prodotti alimentari nei supermercati convenzionati

Carburante

Abbonamenti per il trasporto pubblico locale

Nel 2024, l’uso della carta è stato esteso per includere anche prodotti DOP e IGP, ortaggi e prodotti da forno surgelati, tonno e carne in scatola.

Controllo del Saldo e Differenze con Altre Carte

Il saldo della “Carta Dedicata a Te” può essere controllato presso gli sportelli ATM Postamat di Poste Italiane. È importante notare che questa carta è diversa dalla “Carta acquisti”, che è destinata a famiglie con specifici requisiti di reddito e ISEE, e dalla “Carta risparmio spesa”, che è un altro nome per la “Carta Dedicata a Te”.

Domande Frequenti

Posso utilizzare la Carta in farmacia?

No, la carta può essere utilizzata solo per acquistare i generi alimentari elencati nella normativa e nei negozi convenzionati.

La Carta Dedicata a Te e la Carta acquisti sono la stessa cosa?

No, la Carta Dedicata a Te è diversa dalla Carta acquisti, che ha requisiti e benefici differenti.