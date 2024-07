A partire da settembre 2024 per i beneficiari sarà possibile utilizzare la Carta “Dedicata a Te”, un nuovo strumento di sostegno economico destinato alle famiglie italiane con un ISEE fino a 15.000 euro annui. Questa misura prevede un contributo una tantum di 500 euro per nucleo familiare, erogato attraverso carte elettroniche di pagamento fornite da Poste Italiane S.p.A., tramite la sua controllata Postepay.

Chi sono i beneficiari della Carta Dedicata a te?

L’INPS, entro il 24 luglio 2024, metterà a disposizione dei singoli Comuni un applicativo web contenente le liste dei potenziali beneficiari. Queste liste includeranno i nuclei familiari residenti che soddisfano i requisiti previsti. La Carta “Dedicata a Te” è destinata a famiglie che:

Hanno un ISEE fino a 15.000 euro annui.

Non percepiscono altri sussidi come l’Assegno di Inclusione (Adi) o la Carta Acquisti.

Non sono beneficiari di NASPI, DIS-COLL o cassa integrazione.

Il beneficio è limitato a un massimo di 1,3 milioni di nuclei familiari in tutta Italia.

Come funziona la distribuzione?

Dopo aver ricevuto le liste dall’INPS, i Comuni avranno venti giorni per verificare la residenza e l’assenza di incompatibilità con altre misure locali. Successivamente, l’INPS renderà definitivi tali elenchi e li trasmetterà a Poste Italiane S.p.A. per la distribuzione delle carte elettroniche. Queste carte saranno nominative e rese operative con l’accredito del contributo a partire da settembre 2024. I beneficiari dovranno effettuare il primo pagamento entro il 16 dicembre 2024, pena la decadenza dal beneficio. Le somme dovranno essere utilizzate entro il 28 febbraio 2025.

Cosa pososno acquistare i beneficiari della Carta “Dedicata a Te”?

Il contributo di 500 euro è destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, come pane, latte, carne, uova, tonno, ecc., escludendo qualsiasi tipo di bevanda alcolica. Inoltre, il sussidio può essere utilizzato per acquistare carburanti o, in alternativa, abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.

Altri dettagli importanti

Una volta che i Comuni avranno consolidato gli elenchi dei beneficiari, l’INPS trasmetterà queste informazioni a Poste Italiane, che si occuperà della consegna delle carte presso gli uffici postali abilitati. I Comuni dovranno poi informare i beneficiari riguardo l’assegnazione del contributo e le modalità di ritiro delle carte. Gli elenchi dei beneficiari saranno pubblicati sui siti web dei rispettivi Comuni.

Pensioni: Quando arrivano i rimborsi IRPEF?

I rimborsi IRPEF derivanti dalla dichiarazione dei redditi modello 730 per i pensionati saranno accreditati nel cedolino di agosto 2024. Tuttavia, per alcuni pensionati, il rimborso potrebbe arrivare più tardi, a seconda delle tempistiche di elaborazione delle dichiarazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate e degli istituti di credito coinvolti.

La Carta “Dedicata a Te” 2024 rappresenta per i beneficiari una misura concreta di sostegno economico per le famiglie italiane in difficoltà, contribuendo all’acquisto di beni di prima necessità e alleviando le spese quotidiane. È importante che i beneficiari rispettino le scadenze per non perdere il diritto al contributo e utilizzino le somme entro i termini previsti.