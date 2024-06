L’estate 2024 si preannuncia ricca di opportunità per le famiglie italiane grazie al ritorno del Bonus Vacanze da 500 euro, un’iniziativa congiunta di INPS e Agenzia delle Entrate che mira a incentivare il turismo interno e rendere le vacanze più accessibili.

Dettagli del Bonus Vacanze 2024 fino a 500 euro

Il Bonus Vacanze 2024 è un contributo economico fino a un massimo di 500 euro destinato ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a 40.000 euro. Questo bonus può essere richiesto entro il 30 giugno 2024 e utilizzato per soggiorni nelle strutture ricettive aderenti in tutta Italia. Il bonus prevede uno sconto immediato dell’80% sull’importo del soggiorno, mentre il restante 20% può essere recuperato come detrazione IRPEF nella dichiarazione dei redditi 2025.

L’importo del bonus varia in base alla composizione del nucleo familiare:

500 euro per famiglie con almeno 3 componenti.

300 euro per famiglie di 2 persone.

150 euro per single.

Come Richiedere il Bonus Vacanze 2024

A differenza del Bonus Trasporti, che viene assegnato automaticamente, il Bonus Vacanze deve essere richiesto. La domanda può essere presentata esclusivamente online attraverso uno dei seguenti canali entro e non oltre il 30 giugno 2024:

Sito dell’INPS:

Accedere al portale web dell’INPS con le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

Compilare e inviare la richiesta seguendo le istruzioni fornite.

Sito dell’Agenzia delle Entrate:

Accedere al sito dell’Agenzia delle Entrate con le stesse credenziali SPID o CIE.

Procedere con la richiesta del bonus.

App IO:

Utilizzare l’applicazione dei servizi pubblici IO.

Effettuare l’accesso e verificare la presenza dell’icona del bonus nella sezione “Pagamenti”.

Seguire la procedura guidata per la richiesta.

Verifica delle Informazioni

È importante fare riferimento ai canali ufficiali di INPS e dell’Agenzia delle Entrate per ottenere informazioni precise e aggiornate, evitando le notizie fuorvianti che possono circolare online.

Un Incentivo per il Turismo e l’Economia

Il Bonus Vacanze non rappresenta solo un’opportunità per le famiglie di trascorrere una vacanza più economica, ma anche un importante strumento per sostenere il settore turistico italiano, duramente colpito dalle restrizioni degli ultimi anni.

Si stima un aumento delle presenze turistiche nelle strutture ricettive italiane, con conseguenti benefici per l’economia locale e nazionale. Il Bonus Vacanze contribuirà a valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, incentivando i cittadini a scoprire o riscoprire le bellezze dell’Italia.