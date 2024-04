Con l’estate alle porte, molti stanno pianificando le proprie vacanze estive, e una novità entusiasmante è la possibilità di ricevere un voucher per viaggiare, un Bonus da 300 a 500 euro. Questa agevolazione ha suscitato un’ampia risposta dalla popolazione, con circa 5.000 persone che hanno già presentato domanda per beneficiare di questa opportunità. Il bonus vacanze, come detto varia da 300 a 500 euro e offre un sollievo finanziario significativo per coloro che desiderano godersi una pausa estiva, specialmente considerando l’aumento dei prezzi che spesso rende difficile affrontare le spese di viaggio. La novità più interessante è che questo bonus è destinato a coloro che sono evacuati dall’isola di Rodi a seguito degli incendi dell’estate scorsa, offrendo loro la possibilità di tornare in Grecia a un prezzo accessibile.

Il programma, annunciato dal premier greco Mitsotakis, è riservato ai circa 25.000 turisti che sono costretti a lasciare l’isola durante gli incendi del luglio 2023. Questi turisti possono richiedere il beneficio se hanno soggiornato in hotel e alberghi evacuati durante quel periodo. Il bonus, che copre le spese di alloggio, è valido per soggiorni dal 1° giugno al 30 settembre e poi dal 1° ottobre al 15 novembre.

È importante notare che il bonus è limitato agli hotel e non si estende agli alloggi privati come quelli disponibili su Airbnb. Tuttavia, questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso la ripresa del turismo e dell’economia locale, offrendo ai turisti un’opportunità di tornare in Grecia e sostenendo contemporaneamente il settore alberghiero.

Fin dall’annuncio, sono già ricevute circa 5.000 domande, indicando un forte interesse per questa iniziativa. Ciò significa che altre 20.000 persone hanno il diritto di richiedere questo incentivo, il che potrebbe avere un impatto positivo sul settore turistico greco e sull’economia locale nel suo complesso.

Il bonus vacanze in Grecia rappresenta un’opportunità di ripresa per i turisti che sono stati colpiti dagli incendi dell’estate scorsa, offrendo loro la possibilità di tornare nel paese a un prezzo accessibile e sostenendo nel contempo il settore turistico locale. Con un forte interesse già dimostrato, questo programma potrebbe contribuire significativamente alla ripresa economica e alla rinascita del turismo in Grecia.