Perdere il lavoro è un’esperienza difficile, ma in Italia esistono diverse misure di sostegno per i disoccupati come il Bonus da 600 euro. Tra queste, inoltre, il Sostegno al Reddito (SaR), noto anche come Bonus SaR, è un aiuto economico riservato ai lavoratori con contratti in somministrazione, ovvero interinali.

Cos’è il Bonus SaR?

Il Bonus SaR è un contributo economico che può arrivare fino a 1000 euro, erogato dall’ente di somministrazione Formatemp. ma di base il Bonus è da 600 euro. È destinato ai lavoratori interinali che, dopo aver lavorato per altre aziende tramite un’Agenzia per il Lavoro, si trovano disoccupati non per loro scelta.

A Chi Spetta il Bonus SaR?

Il Bonus SaR è destinato a ex lavoratori interinali che soddisfano i seguenti requisiti:

Disoccupati da almeno 45 giorni.

Aver lavorato almeno 110 giorni negli ultimi 12 mesi (o 440 ore per i part-time).

Conclusione della procedura di Mancanza di Occasioni di Lavoro (MOL) presso l’Agenzia per il Lavoro.

Esiste una forma ridotta del bonus (780 euro) per chi è disoccupato da almeno 45 giorni e ha lavorato almeno 90 giorni negli ultimi 12 mesi. Nel conteggio dei giorni lavorativi rientrano anche:

Giorni di malattia.

Congedo matrimoniale.

Maternità.

Congedo straordinario.

Festività.

Trattamento di integrazione salariale.

Aspettative per funzioni pubbliche elettive.

Giorni di permesso 104.

Giorni per donazione sangue e sindacali.

Periodi di disponibilità a seguito di procedura MOL.

Compatibilità con l’indennità NaSpI

Il Bonus SaR è compatibile con l’indennità di disoccupazione NaSpI, purché il lavoratore soddisfi i requisiti per entrambe le misure di sostegno.

Come Fare Domanda per il Bonus SaR

La domanda per il Bonus SaR deve essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso il sito di Formatemp o con l’aiuto di sportelli sindacali. È importante fornire tutta la documentazione richiesta, che include:

Documento di identità valido e codice fiscale.

Copia delle buste paga.

Estratto contributivo che attesti i 45 giorni di disoccupazione.

Eventuali certificati medici o di altra natura pertinenti.

IBAN per l’accredito del bonus.

Documentazione attestante il riconoscimento della NaSpI, se applicabile.

Conclusioni

Il Bonus SaR rappresenta un’importante misura di sostegno per i lavoratori interinali che si trovano in situazioni di disoccupazione involontaria. Presentare la domanda correttamente e con tutta la documentazione richiesta è fondamentale per accedere a questo contributo e alleviare le difficoltà economiche dovute alla perdita del lavoro.