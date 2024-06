È ormai imminente l’arrivo del decreto attuativo della “Carta Dedicata a Te” per il 2024, che definirà regole, tempi e istruzioni per l’assegnazione della social card e le date della ricarica. L’attesa è per metà maggio, con le novità che dovrebbero essere presentate dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali il 6 giugno.

Novità per il 2024

Anche quest’anno, la carta sarà destinata alle famiglie con un ISEE fino a 15.000 euro. Tuttavia, solo il decreto attuativo potrà chiarire i dettagli su procedure, importi e platea di beneficiari. Se confermate, le modalità operative seguiranno quelle dell’anno precedente, con le risorse distribuite secondo due direzioni principali:

Ricarica Automatica: Chi ha già ricevuto la carta nel 2023 e conserva i requisiti riceverà una nuova ricarica sulla prepagata già utilizzata per acquisti di beni alimentari, benzina e trasporti.

Nuove Assegnazioni: I nuovi aventi diritto otterranno la prepagata automaticamente, a seguito dello scambio di dati tra INPS, Comuni e Poste Italiane.

Dettagli e Risorse

La “Carta Dedicata a Te” è stata introdotta dalla Legge di Bilancio dell’anno scorso e potenziata dal Decreto Energia del 2023 e la successiva ricarica. Per il 2024, la Manovra ha stanziato nuovamente 600 milioni di euro, destinati a circa 1,3 milioni di famiglie, con un beneficio medio di circa 460 euro.

Tempistiche

Sebbene il 15 marzo scorso sia stato il termine ultimo per utilizzare le somme disponibili, le carte prepagate rimangono valide. Tuttavia, l’operatività della nuova ricarica e delle nuove assegnazioni partirà probabilmente da luglio, con l’approvazione del decreto attuativo prevista per il 6 giugno.

Requisiti e Procedura

Per ottenere la carta, i requisiti principali includono:

Residenza in Italia

Iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente

ISEE Ordinario non superiore a 15.000 euro annui

I Comuni, tramite uno scambio di dati con l’INPS, hanno assegnato le prepagate alle famiglie idonee, che le hanno ritirate presso Poste Italiane. La graduatoria è stata stilata considerando la condizione economica, l’età e il numero dei componenti del nucleo familiare.

Prossimi Passi

La firma del decreto attuativo è essenziale per definire le procedure e i tempi della nuova ricarica. Nel frattempo, le famiglie interessate possono presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica per ottenere l’ISEE aggiornato, necessario per valutare l’idoneità al beneficio.

Rimane da vedere se ci saranno modifiche nei requisiti o nelle modalità di assegnazione rispetto all’anno precedente. Tuttavia, è probabile che chi conserva i requisiti riceverà automaticamente le somme sulla prepagata già assegnata.

Con l’approvazione del decreto attuativo e l’inizio delle assegnazioni previsto per luglio, le famiglie avranno presto una maggiore chiarezza e potranno beneficiare del supporto economico previsto dalla “Carta Dedicata a Te” per il 2024.