Nelle prossime settimane, si attende il via libera ai nuovi fondi per la social card, la Carta Acquisti “Dedicata a te” da 460 euro, grazie a un decreto interministeriale che coinvolgerà il Ministero dell’Agricoltura e quello delle Imprese. Questa misura, introdotta lo scorso anno dal governo Meloni, offre un sostegno di 460 euro alle famiglie in difficoltà economica. Con la legge di bilancio, sono stati rifinanziati 600 milioni di euro, ma per renderli operativi è necessario il decreto.

Tempistiche e Distribuzione

Il governo ha promesso che l’intervento sarebbe arrivato entro l’estate, e l’annuncio del decreto potrebbe avvenire strategicamente a ridosso delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno. Tuttavia, le richieste non potranno essere presentate immediatamente; saranno necessarie alcune settimane per l’implementazione delle indicazioni governative. Pertanto, la distribuzione della card da parte di Poste Italiane e dei Comuni potrebbe iniziare non prima di luglio, seguendo il modello dello scorso anno.

Destinatari della Social Card

La carta acquisti “Dedicata a te” da 460 euro è destinata a famiglie residenti in Italia con un ISEE inferiore a 15.000 euro, che non ricevono altri sostegni economici statali come la Naspi, la cassa integrazione o l’Assegno di inclusione. La priorità sarà data ai nuclei familiari numerosi, specialmente quelli con figli sotto i 14 anni. Questo significa che persone single, coppie senza figli e famiglie con figli grandi saranno in gran parte escluse. Secondo le stime governative, con i fondi stanziati, circa 1,4 milioni di persone potrebbero beneficiare della carta.

L’INPS si occuperà di stilare l’elenco delle famiglie aventi diritto, in collaborazione con i Comuni. Saranno questi ultimi a contattare i beneficiari, che potranno ritirare la carta presso gli uffici postali con il denaro già caricato.

Acquisti Consentiti

Per quanto riguarda gli acquisti, non sono previsti cambiamenti rispetto all’anno scorso. Con la social card, sarà possibile acquistare alimenti essenziali come carni, latte e derivati, uova, prodotti da forno, alimenti per bambini, ortaggi e legumi. Prodotti non alimentari, come articoli per l’igiene personale, pulizia della casa e salute, non saranno inclusi. Tuttavia, negli esercizi commerciali aderenti, i titolari della card potranno beneficiare di uno sconto del 15% sui loro acquisti.

In aggiunta, come già avvenuto nella seconda metà dell’anno scorso, i fondi potranno essere utilizzati per acquistare carburante o abbonamenti per il trasporto pubblico locale.