A luglio molti pensionati italiani vedranno gli aumenti del loro assegno delle pensioni grazie all’erogazione della quattordicesima. Questa somma aggiuntiva, prevista per i pensionati che hanno compiuto 64 anni e hanno un reddito non superiore a due volte l’importo del trattamento minimo, può arrivare fino a 655 euro.

Chi Ha Diritto alla Quattordicesima?

I pensionati che possono beneficiare della quattordicesima devono soddisfare i seguenti requisiti:

Età: Aver compiuto 64 anni.

Reddito: Avere un reddito non superiore a due volte l’importo del trattamento minimo.

Dettagli della Quattordicesima

La quattordicesima, chiamata anche somma aggiuntiva alla pensione, viene corrisposta dall’INPS a luglio o a dicembre di ogni anno. Questa disposizione è regolata dalla legge n. 127 del 3 agosto 2007, modificata dall’articolo 1, comma 187, della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016.

Erogazione a Luglio: Per i pensionati che maturano i requisiti entro luglio.

Erogazione a Dicembre: Per coloro che raggiungono i requisiti tra agosto e dicembre.

Calcolo della Quattordicesima

Il calcolo dell’importo della quattordicesima varia in base a diversi fattori:

Reddito del Pensionato:

Importi più elevati per chi ha un reddito fino a 1,5 volte il trattamento minimo.

Importi ridotti per chi supera questa soglia ma resta entro due volte il trattamento minimo.

Anni di Contributi:

Il numero di anni di contributi versati influisce sull’importo della quattordicesima.

Tipo di Lavoro:

Lavoratori dipendenti e autonomi possono avere importi differenti.

Esempio di Calcolo

Per determinare l’importo spettante, viene eseguito il seguente calcolo:

Reddito Contratto con i Contributi: Si considerano gli anni di contributi e il tipo di lavoro (autonomo o dipendente).

Reddito Personale: Viene sottratto dal totale dei contributi per determinare l’importo netto della quattordicesima.

Gli aumenti delle pensioni a luglio attraverso la quattordicesima rappresentano un’importante misura di sostegno per i pensionati con redditi più bassi, garantendo un aiuto economico aggiuntivo in periodi cruciali dell’anno. Chi soddisfa i requisiti può aspettarsi di vedere l’importo aggiuntivo già a partire dal mese prossimo, contribuendo così a migliorare il proprio bilancio familiare.