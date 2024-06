Giugno 2024 porterà una serie di accrediti per i contribuenti italiani, distribuiti dall’INPS a partire dai pagamenti delle pensioni cominciato oggi. Dai cedolini pensionistici agli assegni di disoccupazione come Naspi e Dis-Coll, i pagamenti saranno effettuati secondo un calendario preciso. Ecco una panoramica dettagliata dei pagamenti previsti per questo mese.

Pensioni

L’INPS ha reso disponibile il cedolino delle pensioni relativo ai pagamenti al mese di giugno 2024. Questo documento, accessibile tramite il servizio online, permette ai pensionati di verificare l’importo erogato e di comprendere le variazioni rispetto ai mesi precedenti.

Calendario dei Pagamenti

Le pensioni vengono pagate il primo giorno bancabile del mese, con l’eccezione di gennaio. Per giugno 2024, le date di pagamento sono:

1° giugno: per i pagamenti presso Poste Italiane.

3 giugno: per i pagamenti presso gli istituti bancari.

Rivalutazione delle Pensioni

Per il 2024, è previsto un aumento delle pensioni del 5,4% per adeguamento al costo della vita. Questo incremento sarà applicato integralmente agli assegni che a dicembre 2023 non superavano i 2.272 euro lordi mensili.

Assegno Unico

Le date di pagamento per l’assegno unico e universale di giugno 2024 sono:

17, 18, 19 giugno: per le rate in corso di godimento che non hanno subito variazioni.

Tabelle ISEE

L’importo dell’assegno unico è determinato in base all’ISEE del nucleo familiare. Gli importi variano da un massimo di 189,2 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 16.215 euro, a un minimo di 54,1 euro per ciascun figlio minore senza ISEE o con ISEE pari o superiore a 43.240 euro.

Assegno di Inclusione (Adi)

Per quanto riguarda l’Assegno di Inclusione, l’INPS ha comunicato che i pagamenti delle rate successive alla prima saranno disponibili il 27 giugno 2024.

Naspi e Dis-Coll

Le indennità di disoccupazione Naspi e Dis-Coll vengono solitamente erogate entro la metà di ogni mese. Per giugno 2024, i pagamenti sono previsti entro il 15 giugno.

Cumulabilità

La Naspi non è cumulabile con:

Indennità di maternità/paternità, malattia, trattamenti antitubercolari, infortunio, CIG, mobilità.

Indennità di mancato preavviso (per contratti a tempo indeterminato).

Malattia successiva allo sbarco per i lavoratori marittimi.

Importo della Naspi nel 2024

La base di calcolo del contributo Naspi per il 2024 è determinata in 1.550,42 euro. Giugno 2024 sarà un mese significativo per molti contribuenti italiani, con una serie di accrediti INPS che mirano a supportare pensionati, famiglie e disoccupati. Mantenere sotto controllo il calendario dei pagamenti e i propri cedolini sarà fondamentale per assicurarsi di ricevere tutti i benefici previsti.