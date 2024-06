In pochi sanno che è possibile ricevere 600 euro al mese dall’Inps, a partire dai 57 anni di età, grazie a una misura di welfare italiano che prevede l’assegno. Non sarà molto, ma, soprattutto di questi tempi, può rappresentare un aiuto importante. Scopriamo insieme come ottenere questo assegno vitalizio.

Un passo avanti per il welfare italiano

Questa misura offre una protezione previdenziale anche per chi non svolge un lavoro retribuito. Si tratta di un’evoluzione sociale del nostro Paese, che cerca di allinearsi agli standard europei e di promuovere una maggiore equità contributiva e comunitaria.

Il Fondo Casalinghe e Casalinghi

Parliamo del Fondo Casalinghe e Casalinghi, destinato a chi svolge lavori domestici senza ricevere un compenso e senza vincoli di orario o subordinazione. Per iscriversi, è necessario presentare una domanda all’INPS e attendere l’approvazione, dopodiché si possono iniziare i versamenti previdenziali per ottenere l’assegno da 600 euro. Possono aderire al fondo sia uomini che donne, a patto che abbiano un’età compresa tra i 16 e i 65 anni, in conformità con le normative sull’avviamento al lavoro.

Come funziona l’assegno

Questa importante misura di welfare segna un’evoluzione significativa, dato che, per anni, la figura di chi svolge il fondamentale lavoro domestico è stata snobbata. Inoltre, questo ruolo è spesso associato alle donne, ma sempre più uomini sono impegnati in questo tipo di attività.

Informazioni pratiche per l’iscrizione

Sul sito dell’INPS è possibile reperire tutte le informazioni necessarie per l’assegno da 600 euro. Tuttavia, chi già percepisce una pensione non può iscriversi al fondo, eccetto i titolari di una pensione di reversibilità. I contributi possono essere versati in modo flessibile, permettendo agli iscritti di scegliere quanto contribuire ogni mese. Per garantire un anno di copertura contributiva, è necessario versare almeno 25,82 euro al mese, pari a 309,84 euro annui. Questo minimo mensile è cruciale per ottenere la copertura completa di un anno di contributi.

Ad esempio, versando 309,84 euro in un’unica soluzione si copre solo un mese di contribuzione, mentre distribuendo la stessa cifra su 12 mesi si coprono tutti i 12 mesi.

Pensione a 57 anni: requisiti e modalità

Gli iscritti al fondo possono andare in pensione a 65 anni con almeno 5 anni di contributi. Tuttavia, è possibile anticipare la pensione a 57 anni se l’importo mensile raggiunge almeno 1,2 volte l’Assegno sociale, che nel 2024 è pari a 534,41 euro. Pertanto, per ottenere la pensione anticipata, l’importo mensile deve essere di almeno 641,29 euro.

Questa misura rappresenta un aiuto significativo per chi dedica la propria vita al lavoro domestico, garantendo una sicurezza economica che riconosce e valorizza il loro contributo alla società. Per ulteriori informazioni e per presentare la domanda, è consigliabile visitare il sito dell’INPS e seguire le istruzioni fornite.