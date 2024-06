Il panorama lavorativo italiano si arricchisce di opportunità per le Piccole e Medie Imprese (PMI) che assumono giovani sotto i 35 anni, grazie al nuovo “Bonus Giovani”. Questo incentivo, regolato dall’articolo 22 del Decreto Coesione, offre un esonero contributivo del 100% per un massimo di 24 mesi, con un limite di 500 euro per ciascun lavoratore. Il tetto massimo di decontribuzione sale a 650 euro nel caso di assunzioni effettuate in una regione appartenente alla Zona Economica Speciale (ZES) del Mezzogiorno. Le regioni che rientrano nelle ZES includono Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria.

Requisiti per l’Agevolazione

Per poter usufruire del nuovo “Bonus Giovani”, le assunzioni devono rispettare specifici criteri:

Periodo di Assunzione: Le assunzioni devono essere effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.

Tipo di Personale: L’assunzione deve riguardare personale non dirigenziale.

Precedenti Contratti del Lavoratore: Il giovane under 35 non deve mai essere stato assunto a tempo indeterminato. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e l’apprendistato. Tuttavia, se il giovane ha avuto in precedenza contratti di apprendistato che non sono stati trasformati in contratti ordinari a tempo indeterminato, è possibile applicare il beneficio fiscale.

Licenziamenti Collettivi: L’impresa non deve aver effettuato licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti l’assunzione dell’under 35 tramite il Bonus Giovani.

Vantaggi e Impatto sul Mezzogiorno

L’incentivo è particolarmente vantaggioso per le imprese del Mezzogiorno, dove il tetto massimo di esonero contributivo è aumentato. Questo è un chiaro segnale di supporto economico alle regioni che storicamente soffrono di maggiori difficoltà economiche e tassi di disoccupazione elevati. La speranza è che questo incentivo possa non solo ridurre la disoccupazione giovanile, ma anche stimolare la crescita economica e l’innovazione nelle aree più svantaggiate del paese.