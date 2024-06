Dal 31 gennaio di quest’anno, il bonus cultura per i più giovani ha cambiato veste, introducendo due nuove card fino a 1000 euro: la Carta Cultura Giovani e la Carta del Merito. Queste due carte, entrambe del valore di 500 euro e cumulabili, sono disponibili dai primi di febbraio. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sui requisiti, come presentare la domanda, le scadenze e cosa si può acquistare con i nuovi bonus giovani.

Requisiti per Ottenere i Bonus

Carta Cultura Giovani:

Età: Riservata a chi ha compiuto 18 anni nell’anno precedente a quello di erogazione del contributo. Pertanto, nel 2024 ne beneficiano i nati nel 2005.

Residenza: Bisogna essere residenti in Italia o, se stranieri, avere un regolare permesso di soggiorno.

Reddito: Destinata a coloro che appartengono a un nucleo familiare con un ISEE non superiore a 35.000 euro. È necessario aver richiesto l’ISEE 2024 al momento della domanda.

Carta del Merito:

Risultati Scolastici: Riservata ai neodiplomati che hanno conseguito il massimo dei voti, 100/100, all’esame di maturità. Valida esclusivamente per i nati nel 2005.

Come Presentare la Domanda

Per ottenere il voucher da 500 euro è necessario registrarsi sulla piattaforma informatica dedicata, realizzata dal Ministero della Cultura. Le credenziali richieste sono lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o la CIE (Carta d’Identità Elettronica).

Tempistiche:

Le domande si possono presentare dal 31 gennaio fino al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è stato compiuto il 18° anno di età.

Acquisti Possibili con il Voucher

Entrambe le carte consentono di acquistare i seguenti beni e servizi fino al 31 dicembre 2024, sia nei negozi fisici che online:

Biglietti per rappresentazioni teatrali, cinematografiche e spettacoli dal vivo

Libri

Abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale

Musica e prodotti dell’editoria audiovisiva

Biglietti per musei, mostre, eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali

Corsi di musica, teatro, danza e lingua straniera

I nuovi bonus cultura fino a 1000 euro per i giovani offrono un’opportunità preziosa per arricchire il proprio bagaglio culturale e formativo. La Carta Cultura Giovani e la Carta del Merito non solo incentivano la partecipazione a eventi culturali, ma supportano anche l’acquisto di strumenti di crescita personale. Assicuratevi di rispettare le tempistiche e i requisiti necessari per beneficiare di questi importanti contributi.