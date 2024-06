L’INPS ha recentemente confermato l’importanza e la continuità del bonus destinato a una categoria particolarmente vulnerabile della popolazione italiana come le donne mamme e vedove dunque con figli. Questa comunicazione ha rafforzato ulteriormente l’assegno unico, un beneficio destinato alle famiglie che hanno figli a carico fino al ventunesimo anno di età e che è pagato ogni metà del mese. L’ISEE, Indicatore della Situazione Economica Equivalente, svolge un ruolo cruciale nel determinare l’importo mensile che le famiglie possono ricevere attraverso l’assegno unico, considerando la loro situazione economica complessiva.

In particolare, l’INPS ha chiarito recentemente che anche i nuclei familiari composti da un solo genitore vedovo, quindi mamme con figli, sono idonei a ricevere questo sostegno. Questa conferma ha sottolineato che, nonostante la perdita del coniuge, i requisiti legali per l’assegno unico rimangono validi, a condizione che il nucleo familiare abbia figli a carico.

Un punto importante su cui l’INPS ha fornito chiarimenti riguarda la maggiorazione dell’importo dell’assegno unico per i genitori rimasti vedovi nel periodo in cui fruiscono del beneficio, dunque valido per le mamme ed anche per i papà con figli e senza più l’altro coniuge deceduto. Questa maggiorazione sarà applicata automaticamente alle domande presentate dal primo gennaio 2022. Tuttavia, è stato specificato che tale maggiorazione cesserà di essere erogata a partire da marzo 2023, a meno che non sussistano circostanze eccezionali, come la morte dell’altro genitore lavoratore nell’anno in cui è stato riconosciuto l’assegno unico.

L’INPS ha assicurato che le stesse regole e l’approccio mirato saranno applicati anche per le future annualità, garantendo continuità e stabilità nel sostegno alle famiglie colpite da eventi così tragici. Questo impegno nell’assistenza alle madri vedove con figli evidenzia l’importanza delle politiche sociali nel fornire un supporto significativo alle situazioni di vulnerabilità nel contesto italiano. Dunque, un sostegno fondamentale per una categoria particolarmente vulnerabile come possono essere vedove e vedovi con figli a carico.