A partire dalle ore 12 di oggi, 26 giugno, e fino alle ore 12 del 26 luglio, le neo mamme residenti in Umbria possono presentare domanda per ottenere il contributo conciliativo per il 2024, un nuovo Bonus per le donne da 1200 euro. L’avviso pubblico è consultabile sul sito della Regione Umbria.

Come Presentare la Domanda

Le domande devono essere inoltrate attraverso la piattaforma online all’indirizzo: https://puntozero.elixforms.it.

Requisiti per l’Accesso al Contributo

Possono accedere al Bonus contributo, che ammonta a 1200 euro per nato, le mamme che soddisfano i seguenti requisiti:

Essere madri naturali, adottive o affidatarie.

Avere un ISEE non superiore a 30.000 euro al momento della presentazione della domanda.

Essere residenti in Umbria.

Essere occupate, sia con lavoro subordinato che autonomo, o disoccupate ma iscritte al centro per l’impiego con una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) o un patto di servizio sottoscritto.

Avere un figlio nato tra il 4 giugno 2023 e il 3 giugno 2024.

Eccezioni per le Nascite Vicine alla Scadenza del 2023

Per garantire l’accesso al contributo alle madri che non hanno potuto presentare domanda nel 2023 a causa della nascita, adozione o affido avvenuti a ridosso della scadenza, anche le madri di bambini nati tra il 24 maggio 2023 e il 3 giugno 2023 possono presentare domanda per l’avviso 2024, purché non abbiano già fatto domanda l’anno scorso.

Tempistiche e Graduatorie

Le graduatorie saranno stilate entro 90 giorni dalla chiusura dell’avviso, ordinate per ISEE dal più basso al più alto. I contributi saranno del bonus mamme da 1200 euro erogati entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie.

Assistenza e Informazioni

Per l’assistenza tecnica e applicativa, è disponibile PuntoZero S.c.a.r.l.:

Dal lunedì al giovedì (08:00-18:00)

Il venerdì mattina (08:00-14:00)

Numero verde: 848.88.33.66

Telefono: 075.5027999

E-mail: helpdesk@puntozeroscarl.it

Per informazioni sull’avviso, è possibile contattare Sviluppumbria:

E-mail: bonusnascite2024@sviluppumbria.it

Telefono: 075 5681280 / 0744 806070

Disponibilità: dal lunedì al giovedì (10:00-13:00 e 15:00-17:00), il venerdì (10:00-13:00)

Fondi Disponibili

Il fondo stanziato per questa iniziativa è pari a 2.059.000 euro, che consentirà di soddisfare 1.716 domande.

Le neo mamme umbre hanno quindi una preziosa opportunità per ricevere un supporto economico, utile per affrontare le prime spese legate alla nascita di un figlio. Si consiglia di preparare tutta la documentazione necessaria e di presentare la domanda il prima possibile per rientrare nei beneficiari del contributo.