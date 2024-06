L’INPS ha annunciato che a breve sarà disponibile la lista completa dei beneficiari del nuovo bonus di 500 euro dedicato alle famiglie. Questo beneficio, che sarà erogato a partire da settembre 2024, fa parte delle misure volute dal Governo Meloni per sostenere le famiglie italiane in difficoltà. Vediamo insieme a chi spetta la nuova Carta Dedicata a Te e quali sono i requisiti per ottenerla.

INPS Bonus 500€

La nuova misura è destinata alle famiglie residenti in Italia, composti da almeno tre persone, con almeno un minore a carico, e che soddisfano i seguenti requisiti per ottenere il Bonus da 500 euro:

Iscrizione all’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale).

ISEE ordinario in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000 euro.

A Quanto Ammonta il Bonus?

Per il 2024, l’importo del beneficio è stato aumentato rispetto agli anni precedenti, arrivando a un totale di 500 euro. Di questi, 382,50 euro sono destinati all’acquisto di generi alimentari e 77,20 euro per carburante o abbonamenti ai mezzi pubblici.

Attivazione della Carta

Le nuove social card saranno operative da settembre 2024. Per attivare la carta, sarà necessario effettuare un primo pagamento secondo le modalità che saranno specificate nel prossimo decreto ministeriale. I beneficiari potranno ritirare la social card presso qualsiasi ufficio postale, non solo quelli di prossimità. L’elenco degli uffici postali abilitati sarà disponibile sul sito web di Poste Italiane o tramite l’app di Poste Italiane, alla sezione “Cerca ufficio postale e prenota”.

Documentazione Necessaria per il Ritiro del Bonus INPS 500€

Per ritirare la Carta Dedicata a Te da 500 euro, sarà necessario presentare la comunicazione ricevuta dal Comune di residenza, che contiene l’abbinamento del codice fiscale del beneficiario al codice della carta assegnata dall’Inps alle famiglie.

La Carta Dedicata a Te è Cumulabile con Altri Sussidi?

Il nuovo beneficio economico non è cumulabile con altri aiuti economici o misure di contrasto alla povertà, come ad esempio l’Assegno di inclusione, il SFL, la NASPI, e così via. Tuttavia, il bonus è cumulabile con altri bonus e agevolazioni, come l’Assegno unico universale per i figli, il Bonus nascita e il Bonus asilo nido.

Requisiti per la Graduatoria del Bonus INPS 500€

L’INPS ha stabilito dei criteri di priorità per determinare i beneficiari del bonus. La graduatoria sarà stilata seguendo questi criteri:

Nuclei familiari con almeno un membro nato entro il 31 dicembre 2010, seguendo questo ordine di priorità:

Indicatore dell’ISEE ordinario crescente.

Data di nascita dei tre componenti più giovani.

Numero componenti della DSU (almeno tre persone).

Nuclei familiari con almeno un componente nato entro il 31 dicembre 2006, con le seguenti priorità:

Indicatore dell’ISEE ordinario crescente.

Data di nascita dei tre componenti più giovani.

Numero componenti della DSU (almeno tre persone).

Restanti nuclei familiari con almeno tre componenti, con questi criteri di priorità:

Indicatore dell’ISEE ordinario crescente.

Data di nascita dei tre componenti più giovani.

Per ulteriori dettagli e possibili modifiche o integrazioni del beneficio, si attende la pubblicazione del decreto ministeriale del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero dell’economia e delle finanze. La pubblicazione è prevista a breve.

La nuova Carta Dedicata a Te rappresenta un’importante misura di sostegno per le famiglie italiane in difficoltà economica, contribuendo a garantire l’accesso ai beni di prima necessità e ad agevolare la mobilità attraverso il contributo per carburante e abbonamenti ai mezzi pubblici.