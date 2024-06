In risposta all’aggravarsi della crisi economica e all’aumento dei prezzi dei beni di prima necessità, una popolosa Regione italiana ha lanciato un’importante iniziativa per sostenere le famiglie, istituendo un Bonus del valore di 1000 euro per le famiglie con figli nati nel 2024. Vediamo insieme quali sono i requisiti per ottenere il sussidio e come presentare la domanda.

Dettagli del Bonus per le famiglie da 1000 Euro

Per finanziare il progetto, la Regione Sicilia ha stanziato 1,4 milioni di euro. Tuttavia, le risorse sono limitate e verrà stilata una graduatoria dei beneficiari. È quindi fondamentale presentare la domanda tempestivamente.

Requisiti per Accedere al Bonus

Per poter beneficiare del Bonus di 1.000 euro, le famiglie devono rispettare i seguenti requisiti:

Requisiti di Residenza e Cittadinanza:

Almeno uno dei genitori deve avere la cittadinanza italiana o comunitaria oppure un regolare permesso di soggiorno.

È necessario che il genitore richiedente sia residente in Sicilia al momento del parto o dell’adozione.

Per i cittadini extracomunitari, è richiesta la residenza in Sicilia da almeno 12 mesi al momento del parto.

Requisiti Reddituali:

L’ISEE del nucleo familiare non deve essere superiore a 3.000 euro.

Criteri di Priorità

Poiché le risorse sono limitate, verranno applicati dei criteri di priorità per stilare la graduatoria dei beneficiari. Le famiglie con ISEE più basso avranno la precedenza. In caso di parità di ISEE, verranno considerate prioritariamente le famiglie più numerose. Infine, a parità di reddito e composizione del nucleo, la priorità sarà attribuita ai nuclei con i figli nati prima.

Modalità di Presentazione della Domanda

Le famiglie interessate devono inviare la domanda al Comune di residenza rispettando le scadenze fissate dall’Ente locale. Le scadenze sono le seguenti:

Per i figli nati da gennaio a giugno: la richiesta deve pervenire entro i primi giorni di settembre.

I figli nati da luglio a settembre: la scadenza è a fine ottobre.

Per i figli nati negli ultimi mesi dell’anno: il termine è la prima metà di febbraio 2025.

Le date sopra indicate sono indicative e dovranno essere confermate dai singoli Comuni.

Documentazione Necessaria

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

Copia del documento di riconoscimento del richiedente.

ISEE aggiornato.

Permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini extracomunitari.

Copia dell’eventuale provvedimento di adozione.

Questa iniziativa rappresenta un importante passo avanti per sostenere le famiglie siciliane, fornendo un aiuto concreto in un periodo di difficoltà economica. Le famiglie sono invitate a presentare la domanda il prima possibile per beneficiare di questo sostegno.