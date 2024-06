L’inflazione e l’aumento del costo della vita stanno mettendo a dura prova le famiglie italiane, tuttavia, il governo ha implementato diverse misure per offrire sostegno economico, tra cui il bonus spesa, 900 euro. Vediamo in dettaglio come funziona e quali sono i requisiti per accedere a queste agevolazioni.

Bonus Spesa da 900 euro: Come Funziona e Chi Può Ottenerlo

Il bonus spesa non è un singolo incentivo, ma un insieme di agevolazioni cumulabili pensate per aiutare le famiglie in difficoltà economica. Per accedervi, è necessario rispettare specifici requisiti reddituali e di valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

Carta “Dedicata a Te”

La Carta “Dedicata a Te” è una delle agevolazioni principali, offrendo una somma di 460 euro erogata una tantum. Questa carta è stata già inviata alle famiglie con figli piccoli a carico e ai nuclei familiari con almeno tre componenti, selezionati dall’INPS e dai Comuni, quindi non è necessaria alcuna domanda. Tuttavia, chi riceve Naspi, Dis Coll, o indennità di mobilità non ne ha diritto. La somma può essere utilizzata per acquistare beni di prima necessità in supermercati, negozi di vicinato, mercati e minimarket.

Carta Acquisti

La Carta Acquisti offre un importo di 80 euro ricaricato bimestralmente. Può essere utilizzata non solo per spese alimentari, ma anche per acquisti sanitari e per pagare le bollette di gas e luce. La carta offre anche sconti in negozi convenzionati. Per richiederla, è necessario avere un ISEE non superiore a 8.052,75 euro (o 10.737 euro per gli over 70), oltre ad avere almeno 65 anni o bambini di età inferiore a 3 anni.

Reddito Alimentare

Il Reddito Alimentare è un’altra forma di supporto, rivolta alle famiglie che vivono in condizioni economiche difficili. Permette di ottenere pacchi alimentari contenenti prodotti rimasti invenduti nella grande distribuzione. Questa misura aiuta non solo le famiglie in difficoltà, ma contribuisce anche a ridurre gli sprechi alimentari.

Nonostante gli spiragli positivi per l’economia italiana, i prezzi di beni e servizi rimangono elevati, rendendo difficile la gestione del bilancio familiare per molti. Le misure come il bonus spesa, la Carta “Dedicata a Te”, la Carta Acquisti e il Reddito Alimentare per un totale di 900 euro rappresentano un sostegno concreto per chi ne ha più bisogno. Le autorità continuano a lavorare per migliorare l’accessibilità e l’efficacia di questi strumenti, con l’obiettivo di alleviare il peso economico sulle famiglie italiane.