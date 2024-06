Con l’inizio del nuovo anno scolastico, molte famiglie si stanno preparando per affrontare le spese legate all’istruzione dei propri figli, e fortunatamente, per l’anno scolastico 2024-25, è disponibile il Bonus Scuola, un contributo economico destinato a sostenere le famiglie con figli in età scolare e che si può già chiedere. Ecco una guida dettagliata su come richiedere il Bonus Scuola nelle varie regioni italiane.

Cos’è il Bonus Scuola?

Il Bonus Scuola è un sostegno economico fornito dalle Regioni per aiutare le famiglie a coprire le spese scolastiche, come l’acquisto di libri di testo, materiale didattico e servizi scolastici da chiedere con procedure diverse. L’importo del bonus varia a seconda della regione e del reddito familiare.

Requisiti Generali

Per poter chiedere il Bonus Scuola, è necessario soddisfare alcuni requisiti generali:

Residenza: Essere residenti nella regione in cui si richiede il bonus.

Iscrizione Scolastica: Avere un figlio iscritto a una scuola primaria o secondaria di primo o secondo grado.

ISEE: Avere un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) entro i limiti stabiliti dalla regione.

Come Richiedere il Bonus nelle Principali Regioni

Lombardia

Bonus: Dote Scuola

Quando: Tra maggio e giugno

Dove: Portale della Regione Lombardia

Requisito: Identità digitale SPID

Piemonte

Bonus: Voucher Scuola

Quando: Tra aprile e maggio

Dove: Sito della Regione Piemonte

Requisito: Identità digitale SPID

Veneto

Bonus: Buono Scuola

Quando: Tra marzo e aprile

Dove: Sito della Regione Veneto

Requisito: Verificare tempistiche e requisiti sul portale regionale

Emilia-Romagna

Bonus: Contributo per il Diritto allo Studio

Quando: Tra settembre e ottobre

Dove: Portale ER.GO

Requisito: ISEE aggiornato

Lazio

Bonus: Buono Libro

Quando: Tra luglio e settembre

Dove: Presso il Comune di residenza

Requisito: Specifiche modalità e tempistiche comunali

Campania

Bonus: Contributo Libri di Testo

Quando: Tra settembre e ottobre

Dove: Sito della Regione Campania o Comune di residenza

Requisito: Verificare requisiti e modalità sul portale regionale

Documentazione Necessaria

Indipendentemente dalla regione, i documenti richiesti per la domanda di Bonus Scuola generalmente includono:

Certificazione ISEE in corso di validità.

Documento di identità del richiedente.

Codice fiscale del richiedente e del figlio/a.

Eventuali altre specifiche documentazioni richieste dalla regione o dal Comune di residenza.

Il Bonus Scuola rappresenta un importante aiuto per le famiglie italiane, garantendo il diritto all’istruzione per tutti i bambini e ragazzi. È fondamentale informarsi tempestivamente sulle modalità di richiesta specifiche per ogni regione e presentare la domanda entro i termini stabiliti. Con un po’ di attenzione e preparazione, è possibile accedere a questo prezioso contributo e affrontare con maggiore serenità le spese scolastiche.