A partire da settembre, le famiglie italiane con redditi bassi e figli a carico potranno beneficiare di un aumento negli importi della social card “Dedicata a te”. Questo strumento di supporto economico, ideato per sostenere le famiglie in difficoltà, vedrà l’importo mensile salire da 460 a 500 euro, grazie a un’iniziativa del governo che ha stanziato 676 milioni di euro per il 2024. Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha annunciato questi cambiamenti durante una presentazione a Palazzo Chigi, affiancato dai ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Beneficiari e Distribuzione

La social card “Dedicata a te” è destinata ai nuclei familiari con un Isee fino a 15.000 euro. Una delle novità principali di questa edizione è l’automatismo nella selezione dei beneficiari: non sarà necessario presentare una domanda, poiché l’INPS individuerà i destinatari basandosi sulle dichiarazioni dei redditi. I beneficiari riceveranno una comunicazione via SMS dai loro Comuni e potranno ritirare la carta presso l’ufficio postale più vicino. Si prevede che tutte le operazioni di distribuzione saranno completate entro l’estate.

Cosa Si Può Acquistare

La social card “Dedicata a te” può essere utilizzata per acquistare una vasta gamma di prodotti alimentari e ora con importi maggiori. Tra questi:

Carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole

Pescato fresco

Latte e derivati

Uova

Oli d’oliva e di semi

Prodotti da forno e pasticceria

Paste alimentari, riso, orzo, farro, avena, malto, mais e altri cereali

Farine di cereali

Ortaggi freschi e lavorati

Pomodori pelati e conserve

Legumi, semi e frutti oleosi

Frutta di qualunque tipologia

Alimenti per bambini e prima infanzia, incluso latte di formula

Lieviti naturali

Miele naturale

Zuccheri, cacao in polvere, cioccolato

Acque minerali, aceto di vino, caffè, tè, camomilla

Non sono invece acquistabili alcolici, farmaci e prodotti specifici come aceto balsamico e marmellata.

Utilizzo e Modalità di Ritiro

La social card può essere utilizzata nei supermercati e nei negozi alimentari abilitati al circuito Mastercard e che hanno stipulato una convenzione con il Ministero dell’Agricoltura. Per ritirare la carta, è necessario recarsi presso un qualsiasi ufficio postale, non solo quelli di prossimità, presentando la comunicazione ricevuta dal Comune di residenza che abbina il codice fiscale del beneficiario con il codice della carta assegnata.