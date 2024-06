L’INPS ha recentemente pubblicato il Bando di Concorso per i Bonus Centri Estivi Diurni 2024, offrendo un’opportunità preziosa per i minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni di partecipare a centri estivi in Italia durante la stagione estiva. Questo bando è mirato a fornire un supporto finanziario alle famiglie, assicurando che i bambini possano trascorrere le vacanze estive in modo costruttivo e divertente.

Dettagli del Bando

Il Bonus del bando Inps prevede la concessione di un contributo che copre totalmente o parzialmente il costo della partecipazione ai centri estivi diurni organizzati in Italia, per i mesi di giugno, luglio, agosto, e fino al 7 settembre 2024. La durata del soggiorno può variare da un minimo di una settimana (cinque giorni) fino a un massimo di quattro settimane (20 giorni), anche non consecutive. Tuttavia, il soggiorno deve essere organizzato da un unico fornitore con le prescritte autorizzazioni di legge.

Caratteristiche del Contributo

Il contributo dell’INPS copre almeno le seguenti spese:

Attività ludico-ricreative-sportive

Eventuali spese di vitto (merende e pranzo)

Eventuali gite

Altre attività previste nel programma del centro estivo

Coperture assicurative necessarie

Non sono ammesse frazioni di settimana per raggiungere il numero minimo o massimo di giorni di partecipazione, né sono ammessi centri estivi che prevedano il pernottamento. L’obiettivo principale è quello di gestire in modo costruttivo il tempo libero dei giovani durante la pausa estiva dalle attività scolastiche.

Destinatari

I destinatari del bando sono i figli di dipendenti pubblici o di pensionati della pubblica amministrazione. Questo si traduce in un totale di 3.000 contributi disponibili, con un importo massimo settimanale di €100 per un massimo di quattro settimane, anche non consecutive.

Presentazione della Domanda

La domanda per partecipare al bando deve essere presentata online dal beneficiario a partire dalle ore 12:00 del 6 giugno 2024 e non oltre le ore 12:00 del 26 giugno 2024. Questo periodo di tempo limitato richiede che i potenziali beneficiari si preparino per tempo e presentino le loro domande tempestivamente per evitare di perdere questa opportunità.

Conclusioni

Il Bando di Concorso per i Centri Estivi Diurni 2024 rappresenta un’iniziativa significativa dell’INPS per supportare le famiglie dei dipendenti pubblici e dei pensionati, assicurando che i loro figli possano godere di attività educative e ricreative durante l’estate. Questo contributo non solo allevia il peso economico sulle famiglie, ma garantisce anche che i bambini abbiano accesso a esperienze estive di qualità.