In Italia, pianificare il proprio futuro è diventato sempre più difficile per i giovani a causa della situazione lavorativa precaria, degli stipendi bassi e della crescente instabilità professionale ed in tal senso arriva il decreto per il Bonus da 800 euro. Questo scenario è ulteriormente aggravato dall’aumento del costo della vita, che include bollette, spesa alimentare e carburanti, senza un corrispondente incremento delle entrate economiche familiari.

Il Supporto del Governo

Per sostenere le fasce più fragili della popolazione, il governo ha introdotto vari bonus specifici, uno dei quali è il tanto desiderato “Bonus Mutuo”. Tuttavia, per ottenerlo, è necessario indebitarsi, accendendo un mutuo ipotecario.

Cosa è il Bonus Mutuo

Il Bonus Mutuo è un’agevolazione fiscale che consente di recuperare fino a 760 euro come rimborso di parte degli interessi passivi versati alla banca per il mutuo ipotecario acceso per la casa in cui si vive. Questa agevolazione può includere anche gli oneri accessori e le quote di rivalutazione corrisposte in sede di dipendenza del mutuo. La detrazione fiscale è rivolta a chi ha firmato un mutuo nel corso del 2023 e ne ha sostenuto gli interessi passivi.

Dettagli della Detrazione

La detrazione ammonta al 19% della spesa sostenuta, con un limite di 4.000 euro all’anno da sottrarre all’imposta lorda dovuta. Per accedere a questo beneficio, è necessario che il mutuo sia garantito da un’ipoteca immobiliare e sia stato firmato non più di 12 mesi prima dell’acquisto dell’immobile. Senza l’ipoteca, non si avrà diritto al bonus.

Condizioni per l’Accesso al Bonus

Per ottenere il bonus da 800 euro come da decreto, l’immobile per il quale si paga il mutuo deve essere destinato ad abitazione principale per il richiedente o per la sua famiglia. Se, dopo aver iniziato a usufruire della detrazione, si cambia residenza, il bonus decadrà a meno che lo spostamento non sia dovuto a ragioni mediche, lavorative o se nell’abitazione rimane un familiare stretto.

Il Bonus Mutuo rappresenta un aiuto significativo per chi ha acquistato una casa, ma richiede un impegno finanziario notevole. Indebitarsi con un mutuo ipotecario è una scelta da ponderare attentamente, considerando sia i benefici fiscali offerti dal bonus sia le responsabilità finanziarie a lungo termine. In un contesto economico difficile, questo tipo di agevolazione può offrire un sostegno, ma è essenziale valutare tutte le condizioni e le implicazioni prima di procedere.