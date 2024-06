Ottime notizie per chi è in cerca di un lavoro stabile e ben remunerato con l’Inps che attraverso bando di concorso procederà a quasi 7000 assunzioni. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha aperto un nuovo bando di concorso per l’assunzione di personale con contratto a tempo indeterminato. Per ora l’iniziativa fa parte di un ampio piano di potenziamento dell’organico che durerà fino al 2026, offrendo un totale di oltre 1700 nuove posizioni.

Dettagli del Bando

Il bando Inps è rivolto a laureati in discipline specifiche come Finanza, Scienze statistiche e Scienze statistiche ed attuariali e sarà una prima tranche delle quasi 7000 assunzioni previste. Inoltre, è richiesta l’iscrizione all’Albo degli Attuari, sezione A. I candidati selezionati avranno l’opportunità di lavorare presso la Direzione Generale INPS a Roma.

Le posizioni aperte includono ruoli di assistenti ai servizi, assistenti tecnici e assistenti informatici. Le candidature devono essere inviate esclusivamente in via telematica entro il 17 luglio 2024.

Requisiti e Modalità di Selezione

Per partecipare alla selezione, i candidati devono possedere:

Una laurea magistrale in Finanza, Scienze statistiche o Scienze statistiche ed attuariali.

Iscrizione all’Albo degli Attuari, sezione A.

Il processo di selezione prevede:

Prova scritta: Valutazione delle conoscenze specifiche relative alla posizione.

Prova orale: Verifica delle competenze tecniche e capacità di risoluzione di problemi di calcolo tramite Excel.

Redazione di una relazione: Test sulle conoscenze culturali e professionali richieste.

I candidati devono dimostrare anche una buona conoscenza dell’ordinamento del lavoro nella Pubblica Amministrazione, nonché dei principi di trasparenza, anticorruzione e privacy.

Piano di Assunzioni INPS 2024-2026

Secondo il Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2024-2026, l’INPS prevede:

2024: 4.552 posti, di cui 3.715 tramite concorso pubblico.

2025: 1.154 posti, di cui 1.145 tramite concorso pubblico e 5 tramite il corso-concorso SNA.

2026: 1.102 posti, di cui 1.094 tramite concorso pubblico e 7 tramite corso-concorso SNA.

Insomma in tre anni Inps assumerà tramite bando quasi 7000 unità.

Come Candidarsi

Gli interessati possono consultare il bando ufficiale e inviare la propria candidatura attraverso la pagina dedicata ai concorsi sul sito ufficiale dell’INPS. È essenziale presentare la domanda entro il 17 luglio 2024 per essere considerati per questa importante opportunità di carriera.

Questa iniziativa dell’INPS rappresenta un’occasione imperdibile per chi cerca stabilità lavorativa e una carriera all’interno della Pubblica Amministrazione. Con contratti a tempo indeterminato e una varietà di posizioni aperte, l’ente mira a rafforzare significativamente il proprio organico, offrendo opportunità di crescita professionale in un ambiente dinamico e strutturato.