Per molti pensionati italiani, la questione di come aumentare l’importo della propria pensione è di cruciale importanza per migliorare la qualità della vita e affrontare al meglio le spese quotidiane ed oggi l sistema pensionistico italiano, gestito dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), offre diverse opportunità per ottenere un aumento dell’assegno pensionistico, ma è essenziale comprendere le procedure e i requisiti specifici per poter beneficiare di queste opzioni facendo domanda.

Ricostituzione Contributiva

Una delle vie principali per aumentare la pensione è la ricostituzione contributiva, una domanda che può portare all’aumento. Questo strumento consente di ricalcolare l’importo della pensione includendo contributi pregressi che potrebbero non essere stati considerati correttamente inizialmente. Questo può essere dovuto a errori nei calcoli dei contributi o a periodi di lavoro non contabilizzati correttamente.

Chi può beneficiare?

Pensionati dell’assicurazione generale obbligatoria.

Gestioni speciali per lavoratori autonomi (commercianti, artigiani, coltivatori diretti).

Gestioni integrative INPS e gestione pubblica.

Cosa include?

La ricostituzione può includere periodi come servizio militare, maternità, malattia o infortunio che non erano stati originariamente conteggiati. Questi periodi vengono aggiunti al calcolo della pensione, migliorando così l’assegno mensile.

Come presentare la domanda?

La domanda di ricostituzione contributiva può essere compilata online tramite il portale dell’INPS o tramite l’assistenza di un patronato allo scopo di ottenere l’aumento. Non ci sono scadenze specifiche per la presentazione della domanda, ma è consigliabile agire tempestivamente per iniziare a beneficiare dell’incremento della pensione dal mese successivo alla richiesta.

Supplemento di Pensione

Un’altra opzione per aumentare la pensione è il supplemento di pensione, destinato a coloro che continuano a lavorare e a versare contributi anche dopo aver raggiunto l’età pensionabile.

Chi può beneficiare?

Iscritti all’assicurazione generale obbligatoria.

Lavoratori autonomi e dipendenti.

Iscritti alla gestione separata INPS.

Lavoratori dello spettacolo e dello sport (ex Enpals).

Come funziona?

Il supplemento di pensione è calcolato in base ai contributi versati dopo il pensionamento. I contributi possono essere versati anche tramite il cumulo di periodi lavorativi diversi.

Come presentare la domanda?

La domanda per il supplemento di pensione deve essere presentata online tramite il portale INPS. Esistono termini specifici per la presentazione della domanda, che variano in base alla gestione di appartenenza. È importante rispettare questi termini per garantire il diritto al beneficio. Il supplemento di pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

È fondamentale per i pensionati italiani informarsi approfonditamente su queste opportunità offerte dall’INPS per aumentare la propria pensione. Conoscere i dettagli delle procedure e rispettare i termini per la presentazione delle domande può fare la differenza nel migliorare il bilancio familiare e garantire una maggiore sicurezza economica per il futuro.