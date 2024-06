Luglio 2024 si preannuncia un mese di sollievo per le pensioni degli italiani, grazie all’erogazione della “quattordicesima” fino a 655 euro da parte dell’INPS. Questo beneficio rappresenta un incremento significativo del reddito per chi soddisfa determinati requisiti. Vediamo nel dettaglio chi può beneficiarne e come vengono calcolati gli aumenti.

Chi può Ottenere la Quattordicesima

La quattordicesima viene corrisposta ogni anno a luglio o dicembre ai pensionati che abbiano compiuto 64 anni e che percepiscano un assegno non superiore a due volte il valore del trattamento minimo. Si tratta di una mensilità aggiuntiva, il cui importo varia in base agli anni di contribuzione maturati e all’importo della pensione percepita. In sintesi, i requisiti principali sono:

Età minima di 64 anni.

Pensione non superiore a due volte il trattamento minimo INPS.

Come Viene Calcolata

Il calcolo della quattordicesima considera vari fattori:

Reddito Personale: è sottratto il reddito personale dal reddito accumulato durante la carriera lavorativa.

Importo della Pensione: L’importo aumenta per le pensioni basse e diminuisce man mano che l’assegno supera il valore del trattamento minimo.

Anni di Contribuzione: Gli anni di contribuzione come lavoratore dipendente o autonomo influiscono sull’importo.

Adeguamenti ISTAT: Annualmente, l’INPS ricalcola gli importi in base alla variazione degli indici ISTAT rispetto all’anno precedente.

Gli Aumenti Attesi a Luglio 2024

Per il 2024, gli importi della quattordicesima sono stati aggiornati. La tabella INPS con gli aumenti automatici della pensione prevede:

Pensioni Sotto 11.672,89 Euro Annui:

Fino a 15/18 anni di contributi: 437 euro

15/25 anni dipendenti o 18/28 autonomi: 546 euro

Oltre 25/28 anni: 655 euro

Pensioni Sopra 11.672,89 Euro Annui:

Fino a 15/18 anni di contributi: 336 euro

15/25 anni dipendenti o 18/28 autonomi: 420 euro

Oltre 25/28 anni: 504 euro

Trattamento Minimo nel 2024

Nel 2024, il trattamento minimo sarà di 614,77 euro, grazie agli adeguamenti ISTAT e alle misure previste nella Legge di Bilancio. Questo adeguamento rappresenta un ulteriore beneficio per i pensionati italiani, che vedranno un miglioramento delle loro condizioni finanziarie.

L’erogazione della quattordicesima a luglio 2024 con aumenti fino a 655 euro sarà un importante supporto per molti pensionati, garantendo un incremento delle entrate in un periodo caratterizzato da spese spesso elevate. Grazie agli adeguamenti ISTAT e alle misure governative, la situazione economica di molti pensionati italiani potrà migliorare sensibilmente, offrendo loro una maggiore serenità finanziaria.