Nel 2024, i cittadini italiani affetti da invalidità civile totale e permanente possono beneficiare di una maggiorazione della pensione di inabilità civile, comunemente chiamata “bonus di 133 euro”. Questo incentivo si aggiunge all’importo base della pensione, che è destinata ai soggetti con un’invalidità civile del 100% e che vivono in condizioni economiche difficili.

Requisiti per Ottenere la Pensione di Inabilità Civile

La pensione di inabilità civile è concessa agli individui che soddisfano i seguenti requisiti:

Invalidità Civile Totale e Permanente: L’individuo deve avere un’invalidità riconosciuta al 100%.

Età: L’età dei richiedenti deve essere compresa tra i 18 e i 67 anni.

Condizioni Economiche: I beneficiari devono trovarsi in uno stato di bisogno economico, con un reddito annuo pari o inferiore a 19.461,12 euro.

Importo della Pensione di Inabilità Civile

Per il 2024, l’importo della pensione di inabilità civile è fissato a 333,33 euro al mese per 13 mensilità.

Maggiorazione e Bonus 133 Euro: A Chi Spetta

Il bonus di 133 euro è una maggiorazione annuale riservata ai percettori della pensione di inabilità civile. Questa somma aggiuntiva viene distribuita in 13 mensilità, equivalendo a 10,33 euro al mese. La maggiorazione è erogata solo se il reddito del soggetto invalido rispetta specifici limiti di reddito:

Reddito Individuale: Inferiore a 7.081,62 euro annui.

Reddito Familiare (per chi ha un coniuge): Il reddito complessivo dei due coniugi non deve superare i 14.863,55 euro annui.

Modalità di Richiesta

Per richiedere la pensione di inabilità civile e la relativa maggiorazione di 133 euro, è necessario seguire queste procedure:

Domanda Iniziale: La domanda per la pensione di inabilità deve essere presentata tramite il portale dell’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) o attraverso il supporto di un patronato.

Documentazione: È fondamentale fornire tutta la documentazione medica attestante l’invalidità civile totale e permanente.

Dichiarazione dei Redditi: I redditi considerati sono quelli dell’anno in corso dichiarati in via presuntiva al momento della prima liquidazione della pensione. Per gli anni successivi, si valutano i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento.

Richiesta del Bonus: Una volta riconosciuta la pensione di inabilità civile, la maggiorazione di 133 euro viene automaticamente aggiunta se si soddisfano i requisiti di reddito.

Compatibilità con il Lavoro

Un aspetto importante della pensione di inabilità civile è la sua compatibilità con lo svolgimento di un’attività lavorativa. A differenza della pensione di inabilità lavorativa, che vieta qualsiasi forma di occupazione, la pensione di inabilità civile permette ai beneficiari di lavorare.

Il bonus di 133 euro rappresenta un sostegno economico significativo per i cittadini con invalidità civile totale e permanente che vivono in condizioni di disagio economico. Questa maggiorazione, sebbene modesta, contribuisce a migliorare la qualità della vita di chi ne ha diritto, sottolineando l’impegno dello Stato italiano nel supportare i cittadini più vulnerabili.