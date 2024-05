La Regione Campania ha ufficialmente attivato il bonus di 600 euro per le famiglie con un secondo figlio nato nell’anno in corso. Questo voucher una tantum è destinato esclusivamente alle famiglie con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) pari o inferiore a 30.000 euro.

Chi può beneficiare del bonus?

Il bonus è rivolto a tutte le famiglie con un secondo figlio nato a partire dal 1° gennaio 2024. La misura, finanziata con la Delibera di Giunta n. 24 del 17 gennaio 2024, dispone di risorse pari a 10 milioni di euro.

Per poter beneficiare del bonus, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

ISEE pari o inferiore a 30.000 euro.

Residenza o domicilio in Campania.

Assistenza sanitaria attiva.

Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea.

Come funziona il bonus?

Il bonus per il secondo figlio viene erogato sotto forma di voucher del valore di 600 euro, riconosciuto a ciascuna madre per ogni nuovo nato successivo al primogenito. Il voucher ha una validità di un anno e può essere utilizzato presso le farmacie e gli operatori esercenti che hanno aderito alla misura entro la data del 2 maggio 2024.

I beni e i prodotti per l’infanzia acquistabili con il voucher includono:

Latte in polvere

Pannolini

Biberon

Succhiotti

Alimenti per neonati (pappe, omogeneizzati, ecc.)

Indumenti e accessori per neonati

Come fare domanda?

Non è necessario presentare alcuna domanda per ottenere il bonus. La creazione del voucher è pressoché automatica. Per attivare il voucher, la madre del neonato deve accedere al portale del cittadino attraverso SPID, CIE o CNS. Una volta identificati, bisogna cliccare nella sezione “voucher nuovi nati secondogeniti”, leggere e accettare l’informativa sulla privacy e prestare il consenso al trattamento dei dati. Senza queste attività, l’attivazione del voucher non potrà essere completata.

Questa misura rappresenta un significativo sostegno economico per le famiglie della Campania, contribuendo a coprire parte delle spese necessarie per i nuovi nati. Il bonus di 600 euro per il secondo figlio dimostra l’impegno della Regione Campania nel supportare le famiglie e promuovere il benessere infantile. Per ulteriori informazioni e per accedere al portale del cittadino, è possibile visitare il sito ufficiale della Regione Campania.