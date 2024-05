Con l’avvicinarsi di giugno 2024, molti beneficiari dei vari sussidi erogati dall’INPS attendono con ansia le date dei pagamenti. Di seguito, una panoramica aggiornata per ogni tipo di sussidio erogato dall’Inps mensilmente:

Pensioni

Il pagamento delle pensioni avviene sempre il primo giorno bancabile del mese. Per il mese di giugno 2024, ciò significa che:

1 giugno 2024: Pagamento per chi ritira la pensione presso gli uffici postali.

3 giugno 2024: Pagamento per chi ha l’accredito sul conto corrente bancario (poiché il 1 giugno è un sabato e le banche non sono operative).

Inoltre, questo mese sarà erogata anche la tredicesima (o meglio la quattordicesima) mensilità per i pensionati aventi diritto.

Assegno Unico e Universale

Il pagamento dell’Assegno Unico e Universale avviene mensilmente. Tuttavia, per i primi pagamenti relativi a nuove domande, potrebbero essere necessari fino a un paio di mesi. Le date specifiche per giugno 2024 non sono ancora state disposte ma entro il 20 tutti dovrebbero avere la quota spettante.

Naspi

La disoccupazione Naspi viene solitamente pagata ogni 30 giorni, ma le date possono variare di mese in mese. Per giugno 2024, i pagamenti relativi al mese di maggio sono previsti tra il 10 e il 14 giugno 2024 come del resto avviene ogni mese.

Trattamento Integrativo (ex Bonus Renzi)

Il Trattamento Integrativo, noto come Bonus Renzi, è erogato mensilmente ai percettori di Naspi e ammonta a circa 80 euro. I pagamenti per giugno 2024 non sono ancora stati disposti, ma generalmente avvengono tra la metà e la fine del mese. Anche a giugno saranno più o meno le stesse date per il pagamento disposto dall’Inps.

Assegno di Inclusione (ADI)

L’Assegno di Inclusione per giugno 2024 non ha ancora date specifiche di pagamento. Le informazioni verranno aggiornate non appena disponibili.

Le date di pagamento dei vari sussidi INPS possono variare di mese in mese e non sempre è possibile prevederle con precisione. Per aggiornamenti tempestivi, continuate a seguire gli aggiornamenti.