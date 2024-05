In risposta alla crisi economica che sta colpendo duramente i cittadini italiani, l’INPS ha introdotto 3 nuovi bonus che possono essere ottenuti senza limiti di età. Questi bonus rappresentano un aiuto significativo per molte famiglie che faticano a far fronte alle spese quotidiane. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e come ottenerli.

1. Bonus Mamma

Il Bonus Mamma è una misura destinata alle lavoratrici madri, offrendo un’agevolazione fino a 2.000 euro attraverso i fringe benefit erogati dai datori di lavoro. Questo bonus , uno dei nuovi 3, è disponibile per oltre 500.000 mamme lavoratrici, che possono beneficiare di un massimo di 250 euro mensili.

Importo Annuale: Fino a 3.000 euro.

Durata: Fino al compimento del 18° anno del figlio più piccolo in caso di tre figli, e fino al compimento del 10° anno del figlio più piccolo per due figli, limitato al periodo 2024-2026.

Modalità di Richiesta: Presentare l’autodichiarazione al datore di lavoro tramite il sito INPS.

2. Bonus Meloni

Il Bonus Meloni consiste in una decontribuzione, ovvero una riduzione dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori, che aumenta la quota netta percepita in busta paga. La percentuale di decontribuzione varia in base al reddito:

7% per retribuzioni mensili imponibili fino a 1.923 euro (esclusa la tredicesima).

6% per retribuzioni mensili imponibili fino a 2.692 euro (esclusa la tredicesima).

3. Aumento della Soglia di Esenzione Fiscale per i Fringe Benefit

La Legge di Bilancio per il 2024 ha aumentato la soglia di esenzione fiscale per i fringe benefit:

Soglia di Esenzione: Da 1.000 a 2.000 euro per lavoratori con figli, stabile a 258,23 euro annui.

Benefici: I fringe benefit sono un altro dei nuovi 3 bonus Inps e comprendono beni e servizi forniti dal datore di lavoro che non fanno reddito. Questi possono includere somme erogate o rimborsate per utenze domestiche (acqua, energia elettrica, gas naturale) e affitto della prima casa.

Come Accedere ai Bonus

Per usufruire di questi nuovi bonus, i lavoratori devono seguire le specifiche modalità di richiesta indicate dall’INPS e dai rispettivi datori di lavoro. Le domande e le autodichiarazioni devono essere presentate attraverso il portale INPS, assicurandosi di rispettare tutte le condizioni e i requisiti previsti.