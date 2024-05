Il 2024 porta con sé importanti novità per le lavoratrici mamma grazie al nuovo Bonus Mamme, inserito nella Manovra 2024 ed inoltre c’è un secondo Bonus da 150 euro immediato con App. Questa misura è volta a sostenere le famiglie, promuovere la natalità e migliorare l’occupazione femminile, incrementando il netto in busta paga per le mamme che lavorano come dipendenti.

Dettagli del Bonus Mamme

Il Bonus Mamme 2024 prevede un esonero dai contributi previdenziali per le dipendenti a tempo indeterminato con almeno due figli nel 2024 e tre figli dal 2025, fino a un massimo di 3.000 euro annui. Questo esonero si aggiunge al taglio del cuneo fiscale, che riduce il contributo IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) o FAP (Fondo di Accantonamento Pensionistico) a seconda che si tratti di dipendenti privati o pubblici.

Applicazione del Bonus

Il taglio dei contributi sarà applicato direttamente in busta paga, previa domanda da parte della lavoratrice. Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, l’esonero è previsto per le lavoratrici madri di tre o più figli, sino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l’esonero contributivo spetta anche alle lavoratrici madri di due figli, a condizione che il figlio più piccolo abbia un’età inferiore ai 10 anni.

La soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice è pari a 250 euro mensili (3.000 euro annuali). Per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, l’esonero sarà riproporzionato a 8,06 euro per ogni giorno di fruizione.

Richiesta del Bonus

Per usufruire del bonus, le lavoratrici devono comunicare al datore di lavoro o all’INPS di possedere i requisiti necessari, indicando in un’autodichiarazione il numero dei figli a carico e i relativi codici fiscali. Il datore di lavoro inserirà poi la richiesta di esonero nella denuncia retributiva, mentre l’INPS verificherà l’esistenza del requisito.

Nuova App per Richiedere il Bonus

Per facilitare la procedura, è introdotta una nuova applicazione denominata “Utility esonero lavoratrici madri”. La lavoratrice mamma può trasmettere direttamente all’INPS le informazioni relative ai codici fiscali e ai dati anagrafici dei propri figli tramite questa app per ottenere 150 euro di Bonus. L’utilizzo dell’app è limitato ai casi in cui i codici fiscali dei figli non siano stati già inseriti nei flussi UNIEMENS.