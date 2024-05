L’INPS ha recentemente annunciato un’importante novità riguardante l’accesso al Bonus Mamme con figli piccoli 2024, offrendo alle lavoratrici la possibilità di comunicare direttamente all’Istituto i propri dati per ottenere l’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio fino alla fine del 2026. Questa nuova procedura permette alle mamme di avere un maggior controllo sulla fruizione del beneficio, specialmente nel caso in cui il datore di lavoro non abbia ancora inserito i dati necessari per ottenere l’esonero contributivo.

Chi ha Diritto al Bonus Mamme 2024?

Il Bonus Mamme 2024 è istituito per sostenere economicamente le donne lavoratrici con almeno tre figli, di cui almeno uno minore di età. Tuttavia, nel corso del 2024, la misura è stata estesa anche alle lavoratrici dipendenti con due figli fino al decimo anno di età del figlio più piccolo. È importante notare che il bonus non è disponibile per il lavoro domestico.

Come Ottenere il Bonus Mamme 2024?

La procedura per ottenere il bonus è stata semplificata dall’INPS. Le lavoratrici devono comunicare la propria volontà di beneficiare del bonus al datore di lavoro, fornendo il numero di figli e i loro codici fiscali. Tuttavia, nel caso in cui il datore di lavoro non abbia ancora inserito tali dati, le mamme possono ora comunicarli direttamente all’INPS attraverso un’apposita piattaforma online.

Le Novità dell’INPS sul Bonus Mamme 2024

La principale novità introdotta dall’INPS riguarda la possibilità per le lavoratrici di richiedere direttamente il bonus all’Istituto, senza dover passare attraverso il datore di lavoro. Attraverso un’apposita utility, le lavoratrici possono fornire i dati relativi ai figli in modo autonomo. In caso di mancata comunicazione dei dati entro sette mesi dalla richiesta, il beneficio potrebbe essere revocato.

In cosa Consiste il Bonus Mamme 2024?

Il Bonus Mamme 2024 prevede un esonero contributivo del 100% sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, fino al compimento dei 18 anni del figlio più piccolo per le famiglie con tre figli e fino al decimo anno di età del figlio più piccolo per le famiglie con due figli. Vi è un limite massimo annuo di esonero contributivo pari a 3.000 euro.

Con queste nuove disposizioni, l’INPS mira a semplificare e velocizzare l’accesso al Bonus Mamme 2024, garantendo un maggiore supporto alle lavoratrici con figli.