Il reparto fitosanitario regionale, con Decreto dirigenziale n. 60 del 23 aprile 2024, è aggiornata la limitazione del focolaio Bactrocera Dorsalis: il dato dell’infestazione scende al 48% ma la maglia nera resta concentrata nei 4 comuni vesuviani (Palma Campania , San Gennaro Vesuviano, Ottaviano e Carbonara di Nola).

Dalle risultanze delle indagini svolte durante l’anno 2023 e nel primo trimestre dell’anno 2024, basate principalmente sull’utilizzo di trappole (6557 trappole di cui 3274 posizionate in zona buffer, 954 posizionate in zona infestata e 278 posizionate in area libera, oltre a 2051 trappole posizionate per la cattura massale in zona infestata), è emerso che diverse trappole poste nella parte distale della zona infestata non hanno catturato nel periodo sopra riportato per cui, sulla base dei parametri contenuti nel relativo Piano di emergenza nazionale e nello specifico Piano di azione, sono emersi elementi che hanno indotto ad una rideterminazione della Zona infestata e quindi anche della Zona buffer, rispetto a quella precedentemente definita con Decreto regionale n. 176 del 12 /10/2022.

Rientrano nella nuova Zona infestata i territori comunali di 4 Comuni: Carbonara di Nola, Ottaviano, Palma Campania, San Gennaro Vesuviano, Sarno (precedentemente erano 8 Comuni), comuni in cui perdura il preoccupante stato di emergenza. Da ribadire che la Bactrocera Dorsalis, mosca orientale della frutta) ha un impatto altamente dannoso sull’ agricoltura, in particolare sulle coltivazioni di frutta : un impatto che si ripercuote negativamente sul tessuto economico rurale delle zone interessate.

I danni che causa sui frutti sono provocati dalle punture di ovideposizione e dall’attività trofica delle larve, le quali si sviluppano in modo gregario nutrendosi della polpa della frutta, provocando il disfacimento e/o la cascola anticipata causando, quindi, un danno molto simile a quello delle altre mosche della frutta. Tale nuova delimitazione evidenzia la necessità di nuovi orientamenti tenuto conto che è in fase avanzata di approvazione il nuovo Regolamento in merito alle misure volte a impedire l’insediamento e la diffusione nei territori di Bactrocera dorsalis.