il Fatto Vesuviano

Notizie Carbonara di Nola

Addio a Sorrentino, lutto nel mondo accademico per il filosofo di Carbonara di Nola

21 agosto 2026 16:30

Riaprono finalmente le Poste a Carbonara di Nola

14 febbraio 2026 17:00

Scuola a Carbonara di Nola, inaugurata la “stanza morbida” per i bambini con disabilità

12 settembre 2025 22:00

Marianna morta con un colpo di pistola a Carbonara di Nola, la famiglia: "Non si è suicidata"

18 gennaio 2025 12:30

La morte di Marianna a Carbonara di Nola, ora l'ipotesi è il suicidio

15 gennaio 2025 22:00

Marianna trovata morta a Carbonara di Nola, le indagini continuano

11 gennaio 2025 16:00

Fotografano il voto: denunce a Saviano e Carbonara di Nola

09 giugno 2024 10:30

Carbonara di Nola e Cisternina, due arresti per droga

06 giugno 2024 15:00

Mosca della frutta: maglia nera a Palma Campania, San Gennaro, Ottaviano e Carbonara

15 maggio 2024 20:30

Elezioni Comunali a Carbonara di Nola: i candidati a sindaco e le liste

12 maggio 2024 14:30

Carbonara di Nola, 14 bengalesi vivevano tutti insieme in una casa fatiscente

02 marzo 2024 15:00

Trasportano rifiuti pericolosi nel Nolano: bloccati due giovanissimi

19 gennaio 2024 12:00

Carbonara, Feste con il "Botto": arriva Simone Schettino. ECCO TUTTI GLI EVENTI

21 dicembre 2016 09:54

Cade in dirupo sul Monte Saro, grave escursionista di Carbonara di Nola

20 dicembre 2016 09:12

Ladra di corrente a Carbonara di Nola: 69enne truffa l’Enel per 3.600 euro con un bypass

29 novembre 2016 16:44

Scarti tessili: allo smaltimento ci pensa l'azienda F.lli Cesarano s.r.l.

04 novembre 2016 11:16

Circolo privato trasformato in locale per fumare droga, sigilli e 3 denunce a Carbonara

26 ottobre 2016 10:20

“Terra dei Fuochi” davanti casa: nei guai un uomo di Carbonara di Nola

25 ottobre 2016 09:13

Spaccio a Carbonara di Nola, è libero il 25enne: la droga era per uso personale

14 ottobre 2016 10:47

Spaccio di marijuana, arrestato 25enne di Carbonara di Nola

13 ottobre 2016 09:49

Ubriaco evade i domiciliari, ruba due auto a Carbonara di Nola e va a sbattere: arrestato 26enne

10 maggio 2016 08:39

Inferno per cani e uccellini in un negozio di alimenti per animali: nei guai 2 uomini di Carbonara

03 febbraio 2016 15:22

Via il certificato antimafia alla Alba Paciello, il Comune di Carbonara revoca l’appalto

20 gennaio 2016 18:08

Tragedia a Carbonara di Nola, anziano si toglie la vita con un colpo di fucile al petto

11 gennaio 2016 10:51

Blitz a Carbonara di Nola, chiusa fabbrica bengalese: trovati clandestini e ambienti sporchi

18 novembre 2015 17:57

Torna ubriaco e manda in ospedale moglie e figlio di 16 anni: preso 51enne a Carbonara di Nola

12 novembre 2015 14:52

Sei lavoratori a nero in fabbrica, denunciato imprenditore a Carbonara di Nola

23 ottobre 2015 13:00

“Colpi” a Palma e Carbonara di Nola: preso truffatore seriale

22 aprile 2015 15:57

Pericolo frane e inondazioni a Carbonara di Nola, la Regione stanzia 8 milioni di euro

25 febbraio 2015 19:59

Tassi fino al 200%, sgominato giro di usura tra Carbonara e Palma, arrestato un 67enne

29 novembre 2014 14:03

CITTA’ METROPOLITANA/2 Tra i candidati il consigliere Varchetta di Carbonara di Nola

22 settembre 2014 17:50

A Carbonara, bagno di folla per Nino D'Angelo

16 settembre 2014 15:38

Ferie estive, mancano i custodi: ad agosto il cimitero di Carbonara apre solo di domenica

24 luglio 2014 09:24

Emergenza furti a Carbonara di Nola: indagini serrate per bloccare i topi d’appartamento

11 luglio 2014 08:26

Carbonara, vende in strada abiti rubati: nei guai ambulante di San Giuseppe

10 giugno 2014 09:15

Premio Cimitile, cultura e autori sbarcano anche a Carbonara di Nola

29 maggio 2014 14:42

Comunali a Carbonara, Franco Nunziata: «Grande risultato, ringrazio gli elettori»

27 maggio 2014 17:23

Comunali a Carbonara, ecco tutti i voti di lista e le preferenze

27 maggio 2014 16:58

Sorpresa a Carbonara: Paradiso vince per 42 voti, è il nuovo sindaco

26 maggio 2014 19:22

Europee, a Carbonara vince Forza Italia

26 maggio 2014 06:53

Centro storico e urbano, ecco un milione e mezzo per Carbonara di Nola

21 maggio 2014 19:19

Triplice attacco firmato "Vero carbonarese". Nel mirino Iannicelli, Albano e Graziano

12 maggio 2014 10:05

Lettera di Vincenzo Napolitano: «Schierato con Paradiso. Scelta di coerenza»

07 maggio 2014 15:52

“Apriti Sesamo 2.0”, tour nei tesori del Nolano: ci sono Palma e Carbonara

30 aprile 2014 09:12

Comunali a Carbonara, è scontro tra Iannicelli e Paradiso

26 aprile 2014 22:58

Raccolta differenziata, dalla Regione 21mila euro per Carbonara

07 aprile 2014 18:32

Tentata rapina all'ufficio postale. Paura a Carbonara

20 gennaio 2014 09:46

Nocciole, quadriglie e sapori: è il gran giorno di Carbonara di Nola

09 novembre 2013 08:22

Forum dei Giovani di Carbonara, al via il corso di BLS-D

23 ottobre 2013 16:45

Trovate 12 bombe, a Carbonara arrivano gli artificieri

04 agosto 2013 07:30

Cade da scala, grave operaio di Carbonara

25 luglio 2013 07:00

Roghi agricoli, è emergenza a Carbonara di Nola

09 luglio 2013 07:10

Forum Card, in piscina a prezzi ridotti. «Bisogna fare rete»

26 giugno 2013 07:44

Disservizio idrico nella notte tra il 24 ed il 25 giugno

21 giugno 2013 16:13

Sabato, la prima giornata del cuore

06 giugno 2013 07:57

Forum dei Giovani Carbonara di Nola, stipulata convenzione con la Multisala Savoia

03 maggio 2013 07:50

Contrabbando di tabacchi, arrestati cinque bengalesi

29 aprile 2013 12:29

Usuraio arrestato dai carabinieri

24 aprile 2013 12:31

Sversamento di rifiuti, proseguono le indagini

24 aprile 2013 07:10

Ancora mistero su furto di rame al cimitero

23 aprile 2013 08:23

"Microcredito e servizi per il lavoro". Arriva il progetto

28 marzo 2013 08:05

Furto d'auto, 2 arresti

24 marzo 2013 17:09

Forum dei Giovani, presentazione del libro "Io e il Rock" di Gianni Scudieri

04 marzo 2013 08:31

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04 marzo 2013 08:31

Fugge ad un posto di blocco con auto rubata, arrestato 39enne palmese

05 febbraio 2013 17:58

Fissato l'appuntamento col II "Raduno Ferrari"

04 febbraio 2013 09:29

Il Br. Amarante, a due giorni dalla pensione: «Mi mancherà tutto»

29 gennaio 2013 08:14

Antonio Lanza presenta "Il gabbiano vola basso"

06 dicembre 2012 16:32

Forum uniti nella battaglia per i trasporti pubblici locali

20 novembre 2012 12:18

Forum dei giovani: tutti in palestra a prezzi ridotti!

10 novembre 2012 16:07

Casa comunale, nuove norme e relative innovazioni

09 novembre 2012 07:01

Assegnati i lavori del centro raccolta rifiuti

01 novembre 2012 11:26

“S'infiamma” la lotta ai roghi tossici

24 ottobre 2012 06:29

Un nuovo staff alle dipendenze del sindaco

12 ottobre 2012 05:40

Una cittadina in festa

18 settembre 2012 06:07

Archivio

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