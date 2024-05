La Regione Campania ha recentemente indetto un nuovo concorso pubblico per l’assunzione di 20 Sorveglianti presso il Comune di Napoli. Questa iniziativa è rivolta esclusivamente a soggetti in stato di disoccupazione, e non è richiesto il possesso di un diploma per partecipare.

Dettagli del Concorso

Il bando di selezione prevede l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 20 unità di personale. Le principali mansioni del concorso della Regione Campania per i Sorveglianti includeranno attività di vigilanza e custodia in luoghi come musei, monumenti, aree verdi e biblioteche. Inoltre, saranno responsabili della sorveglianza degli accessi e della regolamentazione del flusso del pubblico, oltre a svolgere mansioni strumentali e complementari alle suddette attività.

Requisiti di Partecipazione

Per partecipare al concorso, i candidati devono soddisfare determinati requisiti:

Essere in stato di disoccupazione.

Aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

Possedere almeno una delle seguenti abilitazioni o qualificazioni regionali:

Realizzazione delle attività di vigilanza e sicurezza.

Svolgimento di servizi di custodia e accoglienza museale.

Svolgimento delle attività di sorveglianza e accoglienza al pubblico.

Procedura di Candidatura

Le candidature saranno aperte dalle ore 9 del 20 maggio fino alle ore 17 del 24 maggio 2024. Gli interessati potranno presentare la loro domanda al concorso della Regione Campania attraverso il portale regionale Clic Lavoro sul sito Lavorocampania.it, nella sezione “Avviamenti a selezione”.

Valutazione e Graduatoria

Una volta chiusa la fase di presentazione delle domande, la piattaforma elaborerà automaticamente una graduatoria basata sui dati dichiarati dai partecipanti. Ai candidati verrà attribuito un punteggio iniziale di 100 punti, che potrà essere aumentato o diminuito in base a:

Valore ISEE.

Anzianità di disoccupazione.

Numero di persone fiscalmente a carico del candidato.

Prove di Idoneità

Dopo la pubblicazione della graduatoria, verranno selezionati un numero di candidati doppio rispetto ai posti disponibili per partecipare alle prove di idoneità. Queste consisteranno in un colloquio conoscitivo, finalizzato a verificare i requisiti psico-attitudinali e le esperienze pregresse dei partecipanti.

Assunzione

I candidati vincitori del concorso della Regione Campania saranno assunti come Sorveglianti nella categoria “Area degli operatori Esperti”. Firmeranno un contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato, in conformità con il CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021.

Informazioni Aggiuntive

Per ulteriori dettagli e per consultare il bando completo del concorso, gli interessati possono visitare il sito web della Regione Campania.