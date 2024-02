L’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) si prepara a effettuare migliaia di assunzioni in tutta Italia, offrendo un’importante opportunità di lavoro per molti cittadini. Queste assunzioni avverranno attraverso l’indizione di nuovi concorsi pubblici e lo scorrimento delle graduatorie già esistenti. In particolare, l’INPS ha pianificato di procedere con ben 10.000 assunzioni nell’ambito del suo piano triennale, che prevede complessivamente 13.000 nuove assunzioni. Questo rappresenta un’occasione significativa per coloro che desiderano intraprendere una carriera nel settore pubblico e contribuire all’erogazione dei servizi previdenziali e assistenziali dell’ente.

385 assunzioni per la gestione dell’assegno unico figli

Oltre alle 10.000 assunzioni previste nel piano triennale, l’INPS prevede anche l’assunzione di 385 nuovi dipendenti per la gestione dell’assegno unico figli. Questa ulteriore opportunità di lavoro evidenzia l’impegno dell’ente nel fornire supporto alle famiglie e garantire un adeguato sostegno economico per i minori.

Dettagli sulle posizioni disponibili

Le posizioni disponibili per lavorare all’INPS coprono una vasta gamma di ruoli e competenze, offrendo opportunità per professionisti di diversi settori. Tra le posizioni più richieste potrebbero figurare:

Funzionari amministrativi e tecnici

Assistenti sociali

Operatori per la gestione dei servizi previdenziali

Esperti informatici e tecnici specializzati

È importante rimanere aggiornati sulle prossime aperture di concorsi e sulle modalità di candidatura consultando il sito ufficiale dell’INPS e le altre fonti istituzionali pertinenti.