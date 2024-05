Se il tuo stipendio non è sufficiente a coprire tutte le spese, potresti essere interessato a scoprire quali bonus e agevolazioni lo Stato mette a disposizione lavorati con redditi più bassi. È importante sapere che non è necessario essere disoccupati per poter accedere a questi benefici, anche se le possibilità potrebbero essere limitate.

Ecco una panoramica delle diverse misure disponibili e dei requisiti necessari per poterne beneficiare:

Bonus in busta paga per chi guadagna poco:

Trattamento integrativo (ex bonus Renzi): Per stipendi annui fino a 15.000 euro, si può ricevere un sostegno mensile di 100 euro netti per dodici mensilità.

Sgravio contributivo: Riduce la quota di contributi dovuta dal lavoratore in base al reddito. Si possono ottenere risparmi fino a 65-100 euro mensili.

Bonus con Isee basso:

Assegno unico per figli a carico più alto: L’importo dipende dall’Isee della famiglia.

Bonus nido più alto: Spetta alle famiglie con Isee inferiore a 25.000 euro.

Assegno di inclusione: Si applica a famiglie con un Isee fino a 9.360 euro e offre un’integrazione al reddito percepito.

Carta acquisti: Per famiglie con figli minori di 3 anni e Isee fino a 8.052,75 euro, si offre un contributo mensile di 40 euro da spendere in determinati negozi.

Carta dedicata a te: Con un Isee fino a 15.000 euro, si può ricevere un importo di circa 460 euro da utilizzare per beni alimentari, carburante o abbonamenti ai mezzi pubblici.

Bonus bollette: Si applica a coloro che hanno un Isee fino a 9.530 euro.

Bonus con per lavoratori con redditi bassi:

Esenzione ticket sanitario: Per redditi annui non superiori a 36.151,98 euro.

Indennità di frequenza: Spetta alle famiglie con reddito fino a 5.725,46 euro per figli non in grado di svolgere le azioni comuni della propria età.

Pensione di invalidità civile: Dipende dal reddito del richiedente e dall’entità dell’invalidità.

È importante informarsi bene su queste misure e verificare se si soddisfano i requisiti per poterne beneficiare. Potresti scoprire che ci sono molte risorse disponibili per aiutarti a gestire le tue spese e migliorare la tua situazione finanziaria.